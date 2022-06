Congo-Brazzaville: Youth connekt - La mise en œuvre du projet actée

Le gouvernement et les agences du système des Nations unies ont signé, le 23 juin à Brazzaville, le document de projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national, en vue d'asseoir un cadre de partenariat pertinent pour favoriser l'intégration des jeunes au développement national.

La signature du document est la traduction manifeste de la volonté commune de renforcer et de consolider la synergie d'actions entre les agences du système des Nations Unies et le gouvernement. Les résultats attendus viseront à connecter 20 000 jeunes, dont la moitié est constituée des filles, aux opportunités d'emploi, de formation et de création d'entreprise. 20 000 autres jeunes participeront, quant à eux, à la vie publique et citoyenne à travers les différentes initiatives qui seront développées. Ici également, la moitié sera des filles puis, au moins 5000 autres jeunes auront accès au programme digital annuellement pour booster leur employabilité.

Les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet s'élèvent à 2 400 000 dollars. Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) apportera 400 000 dollars, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 50 000 dollars, le Fonds des Nations unies pour l'enfance 100 000 dollars et le Fonds des nations unies pour la population 74 000 dollars. pour sa part, le gouvernement du Congo apportera un million de dollars. 776 000 dollars vont faire l'objet des plaidoyers et de mobilisation des ressources. " Le Congo, notre pays, ne saurait se soustraire des engagements pris au plan international en adhérant aux agendas 2030 des Nations unies et 2063 de l'Union africaine ", a déclaré Hugues Ngouélondélé, le ministre en charge de la jeunesse.

Malaye Diop, le représentant du Pnud au Congo, a soutenu que le projet est un cadre fédérateur de mise en œuvre de Youth connekt au pays depuis son lancement en 2017, faisant du Congo le treizième pays africain à opérationnaliser cette initiative devenue continentale.

Youth connekt, en effet, est une initiative lancée par le gouvernement rwandais avec l'appui du Pnud, qui consiste à connecter les jeunes à la transformation socio- économique du continent avec pour objectif de fournir une solution politique afin d'atténuer les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans les domaines du leadership, de l'économie, de la citoyenneté et des activités ayant lien avec leur connexion globale.

Le projet vise à répondre aux attentes des jeunes et à assurer leur pleine participation au développement national. Il met l'accent sur leur contribution dans le redressement de l'économie nationale qui passe par la promotion de l'innovation, le développement des unités de production dans les secteurs phares et la promotion de la culture de la paix ainsi que la cohésion sociale. Il permettra aux jeunes d'acquérir le savoir être, le savoir -faire, le savoir se vendre, l'éducation financière, l'accès au financement et l'accompagnement.

Il s'inscrit également dans la vision de promouvoir l'entreprenariat juvénile sur l'innovation à travers un parcours d'entrepreneur et d'appuyer les activités de formation qualifiante des jeunes aux différents métiers indispensables.

" Les défis auxquels font face les jeunes congolais exigent un investissement urgent et consistant afin de leur donner les outils pour saisir les opportunités nécessaires afin d'assurer leur contribution aux efforts de développement du pays. C'est, d'ailleurs, la raison principale de ce projet qui vise le renforcement des capacités des jeunes par la promotion de la qualification et la valorisation des compétences ainsi que le renforcement de l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat ", a indiqué Maleye Diop.