Ile Maurice: Cyclisme - Christopher Lagane en temps record

Décidément, le circuit de Cote d'Or réussit bien à Christopher Lagane. Le leader du Faucon Flacq SC y a remporté un septième titre de champion national du contre-la-montre individuel samedi 18 juin, le cinquième en élite. Le plus impressionnant est qu'il a réalisé un nouveau record pour le parcours (18,4 km) en 22 minutes et 59 secondes. Alexandre Mayer du Black River SC sort une performance de choix également avec un temps de 23:10 alors qu'Aurélien de Comarmond (VCJCC) poursuit sa belle progression avec une troisième place en 23:31.

Christopher Lagane utilisait pour la première fois son tout nouveau vélo de chrono de la marque BMC en compétition officielle. Une sacrée machine à laquelle il ne s'était pas encore adapté puisqu'elle lui a été livrée une semaine avant les championnats seulement. Cela ne l'a pas empêché d'avaler les kilomètres sur le tronçon de l'autoroute de Verdun a une moyenne phénoménale de 48,5 km/h. "C'est le chrono le plus rapide que j'ai fait dans toute ma carrière", confie-t-il.

"Je suis vraiment content. Je réalise un nouveau record sur le parcours. Il n'y avait pas de vent, ce qui est assez surprenant car c'est tout le temps très venteux. Je suis content de voir que les entraînements ont payé. Mon nouveau vélo est vraiment excellent mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour rouler dessus. C'est difficile de s'habituer en une semaine. Désormais, je vais travailler à améliorer ma position sur le vélo. Tout de même une première sortie et une première victoire, c'est vraiment bien", devait confier le champion qui vise le titre de la course en ligne le week-end prochain à Sorèze. On notera que Yannick Lincoln (MRSC) et Gregory Mayer qui font partie de la présélection pour les Jeux du Commonwealth (28 juillet-8 août) tout comme Lagane, Alexandre Mayer et De Comarmond, ont pris les quatrième et sixième places en 23:46 et 24:27 respectivement. Dylan Redy qui s'est retiré de cette présélection s'est intercalé entre eux dans le bon temps de 23:58.

Dans la catégorie junior, pas de surprise non plus avec le sacre de Samuel Quevauvilliers du Faucon Flacq SC. Après avoir été champion en cadets en 2021, il enchaîne dans la catégorie supérieure cette année. Le Flacquois a couvert les 18,4 km dans le très bon temps de 24 minutes et 40 secondes, soit à une moyenne de 44,8 km/h. Chez les féminines de plus de 17 ans, Aurélie Halbwachs-Lincoln récupère sa couronne après avoir bouclé les 14,6 km en 20 minutes et 2 secondes, soit à une moyenne de 43,7 km/h. Finalement, chez les cadets, c'est Samuel Dupuy de l'Académie Nord-Terra qui a dicté sa loi avec une performance de 20 minutes et 8 secondes pour les 14,6 km. Certainement un nom à retenir pour l'avenir !

Résultats

Élites (18,4 km) (moy. : 48,5 km/h)

1.Christopher Lagane (FFSC) 22:59 ;

2. Alexandre Mayer (BRSC) 23:10 ;

3. Aurélien de Comarmond (VCJCC) 23:31 ;

4. Yannick Lincoln (MRSC) 23:46 ;

5. Dylan Redy (FFSC) 23:58 ;

6. Gregory Mayer (BRSC) 24:27 ;

7. Hanson Matombé (BRSC) 24:37 ;

8. William Piat (BRSC) 25:06 ;

9. Thierry David (VCJCC) 25:23 ;

10. Toréa Célestin (VCJCC) 25:53

Juniors (18,4 km) (44,8 km/h)

1.Samuel Quevauvilliers (FFSC) 24:40 ;

2. Keylan Ciprisse (FFSC) 26:14 ;

3. Jeremy Raboude (VCJCC) 26:17 ;

4. Noah Ong Tone (Rodrigues) 27:15 ;

5. Angelo Nany (Académie junior) 28:32

Féminines plus de 17 ans (14,6 km) (moy. : 43,7 km/h)

1.Aurélie Halbwachs-Lincoln (MRSC) 20:02 ;

2. Raphaëlle Lamusse (MRSC) 21:26 ;

3. Lucie Lagesse (BRSC) 21:47 ;

4. Pauline Toulet (VCJCC) 26:28

Cadets (14,6 km) (moy. : 43,5 km/h)

1.Samuel Dupuy (AC Nord-Terra) 20:08 ;

2. Gaël André (AC Nord-Galaxy) 21:10 ;

3. Chris Francis (AC Nord-Galaxy) 21:41 ;

4. Samuel Paris (AC Nord-Galaxy) 22:01 ;

5. Ankass Clarice (FFSC) 22:22