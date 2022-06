Soudan: Ambassadeur Saoudien reçoit une délégation des Forces de Liberté et du Changement (Accord National)

Khartoum — L'Ambassadeur d'Arabie Saoudite au Soudan, Ali bin Hassan Ja'far, a reçu Vendredi soir une délégation des Forces de la Liberté et du Changement (la Charte de l'Accord National) qui a informé l'Ambassadeur de leur vision pour la solution de la crise politique.

La délégation a appelé l'Arabie Saoudite, en tant que pays voisin et influent, à aider le Soudan à soutenir le mécanisme tripartite et à restaurer le dialogue avec un contenu qui inclut toutes les composantes du peuple Soudanais, les comités de résistance, tous les segments et tous ceux qui devraient faire partie de la période de transition.

L'Ambassadeur a souligné la position ferme du Royaume et son soutien à tout ce qui conduit à la réalisation de la sécurité, de la paix, de l'unité, de la stabilité, de la prospérité et du développement du Soudan, promettant de déployer mieux d'efforts pour relancer les démarches de l'Arabie Saoudite pour soutenir le dialogue et rassembler les parties tout en se tenant à la même distance de toutes les parties.

La réunion a souligné l'importance du consensus entre toutes les parties Soudanaises pour surmonter la crise politique, réaliser la stabilité dans le pays et soutenir les efforts du mécanisme tripartite composé des Nations Unies, de l'Union Africaine et de l'IGAD pour parvenir à une solution compréhensive et durable.