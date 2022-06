Congo-Brazzaville: ART et évangile - L'association Futur'ark lance la première édition d'Ewaggelion festival

Michel Bakenda, Claude Mushikangondo, Trina Fukiau et Chœur la Grâce sont les têtes d'affiche du concert de clôture de l'événement qui se tiendra, les 29 et 30 juin, sur le thème " Art, Go'spel et développement ".

Tiré du grec "euaggelion" qui signifie bonne nouvelle ou évangile, Ewaggellion festival, tenu pour le " Festival international des arts pour l'évangile ", se donne pour objectif d'évangéliser à partir de toutes formes d'art et non seulement du chant. Sa thématique portée par les trois mots : " Art, Go'spel et développement ", met en avant le concept " Go'spel " à travers les verbes anglais "Go" (aller) et "Spell" (expliquer), conformément à l'ordre suprême donné par Jésus à ses disciples dans Matthieu 28 : 19 : " Allez, faites de toutes les nations des disciples ".

Un appel à évangéliser à l'exemple du Christ dont l'œuvre a consisté à " sauver tout homme et tout l'homme ", visant le bien-être et le développement intégral de tous les humains. Ewaggelion Festival envisage d'y parvenir quitte à réunir encadreurs des jeunes, scientifiques, hommes de Dieu, croyants aux artistes de différentes disciplines autour de la foi chrétienne. L'ultime perspective étant de faire contribuer toutes les formes d'art à la promotion de l'évangile en encourageant ces acteurs sociaux à travailler tous ensemble au meilleur développement de la société.

Ewaggelion festival, indique l'association culturelle Futur'ark, " explore les arts dans tout ce qu'ils ont de singulier et d'universel pour favoriser le métissage avec la foi chrétienne, l'histoire et le développement ". Ce, " autour d'une programmation se situant au croisement de la diversité culturelle, la pensée scientifique et le particularisme chrétien ".

Les principaux intervenants à cette première édition, prévue les 29 et 30 juin, y apporteront leurs diverses contributions, selon leur secteur d'activité dans les domaines artistique, pédagogique et scientifique. Du côté artistique, il est d'ores et déjà annoncé la participation de Michel Bakenda, Claude Mushikangondo, Trina Fukiau et du Chœur la Grâce. Ces têtes d'affiche du concert de clôture du 30 juin n'occuperont pas la scène du Centre culturel Boboto seuls. D'autres chantres, l'on parle de " plusieurs invités surprises " également associés, y défileront à partir de 15h00.

Le Showbuzz servira de cadre au lancement d'Ewaggelion festival, le 29 juin à partir de 16h00 avec " Exodus ", un spectacle d'ouverture inédit dans l'esprit de la rencontre. " Musique, exposés scientifiques, danse, narration et connaissance " sont les activités inscrites au programme de cette organisation spéciale. Les " exposés scientifiques " seront animés par le professeur-pasteur Godé Mpoyi et le pasteur Jacques Kabamba. Les conférences-débats prévues à l'intention des chorales, groupes musicaux et jeunes de différentes communautés chrétiennes auront pour animateurs le Pr Ambroise Kua-Nzambi Toko, Lucien Nkelani et Noah Songwa Diyabanza. Elles porteront sur le thème " Art musical, évangélisation et développement socio culturel des jeunes ".