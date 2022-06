Afrique: CAN Féminine - La CAF dévoile le tableau des médailles des onze précédentes éditions

Marcel Ouattara Lakoun

Le Nigéria est la nation féminine la plus titrée des onze dernières éditions de la Coupe d'Afrique des nations féminines avec 10 titres à son compteur. La Guinée Equatoriale et l'Afrique du Sud viennent en deuxième et troisième position. Le tableau officiel a été dévoilé ce 25 juin par la Confédération Africaine de Football.

La CAF a dévoilé le tableau des médailles des onze dernières éditions en Coupe d'Afrique Féminine. Six nations sont concernées. Sans surprise, le Nigéria vient en première position avec 10 médailles dont neuf en or et une en bronze. La Guinée Equatoriale occupe la seconde place avec deux médailles d'or et une en bronze. Quant à l'Afrique du Sud, elle vient à la troisième position avec quatre médailles d'argent et deux bronzes. Le Cameroun, le Ghana, le RD Congo et la Côte d'Ivoire complètent le tableau.

Le tableau complet

Le Nigeria (9 médailles d'or et 1 en bronze)

La Guinée Equatoriale (2 médailles d'or et 1 en bronze)

L'Afrique du Sud (4 médailles d'argent et 2 en bronze)

Le Cameroun (3 en argent et 3 en bronze)

Le Ghana (3 en argent et 3 en bronze)

RD Congo (1 en bronze)

La Côte d'Ivoire (1 en bronze)