Tunisie: Le Casino d'Hammam Lif abrite le lancement du PPP dans des projets culturels et touristiques

Tunis — Une convention de coopération entre le ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières et l'Instance générale du partenariat public-privé (PPP), a été conclue, samedi, en vue lancer le partenariat public-privé dans des projets touristiques et culturels au Casino d'Hammam Lif (banlieue sud de Tunis).

Ont procédé à la signature de cette convention, le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, Mohamed Rekik, le président de l'Instance Atef Majdoub, le directeur général de l'Institut National du Patrimoine, Faouzi Mahfoudh et le coordinateur interrégional de l'Afrique du Nord du réseau " Expertise France ", Stéphan Orivel,

L'accent a été mis, à cette occasion, sur la nécessité d'apporter une assistance technique à tous les les départements ministériels, municipalités et établissements publics disposant de bâtiements historiques et qui cherchent à en confier l'exploitation dans des activités culturelles et touristiques, au secteur privé.Présidant la cérémonie de signature à laquelle ont pris part des diplomates européens, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden a, mis l'accent sur l'importance de renforcer le partenariat public-privé afin de préserver le patrimoine matériel de la Tunisie et de donner une impulsion à l'investissement dans des projets touristiques et culturels.Elle a affirmé que la Tunisie regorge de monuments historiques, en déperdition et dont la réhabilitation demeure nécessaire en vue de les exploiter à nouveau, à l'instar du Casino de Hammam Life.

De son côté, le maire de Hammam Lif , Mohamed Ayari, a évoqué la valeur historique et symbolique du " casino " pour les habitants de la région, rappelant que la municipalité de Hammam Lif a lancé un appel d'offres relatif au réaménagement et à la rénovation du Casino, monument historique limitrophe de la plage en vue de l'exploiter comme étant un espace culturel et touristique.

Dans une déclaration aux médias, Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires Foncières, Mohamed Rekik, a indiqué que son département est fière d'adhérer à ce projet de ppp dans le but d'investir dans les domaines culturels et touristiques lesquels constituent un plus en matière de préservation du patrimoine et d'appui à l'économie.

la rénovation du casino d'Hammam Lif est un projet pilote que le ministère du tourisme oeuvre à en garantir la réussite ainsi que le succès de 16 autres projets dans plusieurs sites historiques en vue de soutenir le tourisme et la culture dans le pays, a affirmé pour sa part, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Ben Hassine.