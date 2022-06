Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Marcel Tisserand pressenti à Udinese, Muleka convoité par Burnley

L'heure est au mercato estival depuis quelques jours. Les footballeurs de sang congolais sont en mouvement à travers l'Europe, surtout avec des changements de clubs et de renouvellement ou prolongation de contrats dans leurs clubs respectifs.

Le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, pourrait peut-être quitter Fenerbahçe, en Turquie. Selon le quotidien turc "Fotomaç", le défenseur congolais formé à Monaco et passé par Lens et Toulouse en France, Ingolstadt et Wolfsburg en Allemagne, ne rentrerait plus dans la philosophie de l'entraîneur Jorge Jesus de Fener. Aussi ferait-il partie de la priorité de la formation d'Udinese en Italie. Si l'accord entre les parties déjà en discussions avancées aboutissait, il va donc découvrir un quatrième championnat européen. A Udinese qui a fini 12e au classement avec 47 points en 38 matches, Tisserand pourrait retrouver un autre Congolais de souche, le milieu offensif Jean Victor Makengo. Outre l'Udinese, la formation turque de Kayserispor et aussi l'AS Saint-Etienne en France ont exprimé leur intérêt pour le défenseur international congolais de 29 ans qui n'a joué que 21 matches cette saison avec Fenerbahçe.

Autre international congolais évoluant en Turquie depuis le début de cette année (mercato d'hiver en provenance du Standard de Liège de Belgique), le buteur encore lié, Jackson Muleka, a fait forte impression à Kasimpasa. Auteur de 12 buts en 13 matches avec le club turc où il est en prêt, l'ancien buteur du Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi est sur les tablettes de deux géants turcs, notamment Galatasaray et Besiktas, alors que Kasimpasa voudrait aussi le conserver et aurait fait une première proposition de trois millions d'euros au Standard. Mais une autre attraction vient s'ajouter à ces trois clubs turcs, c'est la formation de Burnley. Le club évoluant en Championship (D2 anglaise) est entraîné par l'ancien international belge, Vincent Kompany, qui dirige le banc du club après son passage à Anderlecht. Kompany veut Muleka.

Ce dernier, qui était parti en Turque sur une mauvaise impression, n'ayant pas apprécié le traitement subi chez les Rouches, ne voudrait sûrement pas revenir à Liège. Et le Standard aurait fixé sa clause de sortie entre 4 et 5 millions d'euros, car 50 % de ce montant reviendrait au Tout Puissant Mazembe qui l'avait placé au Standard. Si Jackson Muleka prend la direction de l'Angleterre, ce sera son quatrième championnat après celui de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo, la Jupiler Pro League Belge (il avait inscrit 15 buts en 35 matches avec Standard) et le Super Lig Turque.

N'Simba à Bordeaux, Okita au FC Zurich...

Pour sa part, le latéral gauche international Vital N'Simba est sur le point de s'engager avec Bordeaux, relégué en Ligue 2 Française et ensuite sanctionné d'une relégation administrative en National 1 (D3 Française). Libre de son contrat avec Clermont Foot après quatre saisons où il a disputé 127 matches, marqué un but et délivré 14 passes décisives, le joueur de 28 ans va donc signer, mais sous réserve que le club bordelais soit réintégré en L2 Française par la Commission d'appel de la Fédération française de football. Il devrait signer pour deux saisons.

Notons aussi l'arrivé au FC Zurich (champion en titre de la Suisse) de l'ailier international congolais, Jonathan Okita, en provenance de NEC Nimègue au Pays-Bas. Le joueur de 25 ans a signé un bail trois saisons et va disputer les phases préliminaires de la Ligue des champions d'Europe pour la première fois. Né à Cologne, en Allemagne, il a été formé à Tubize, en Belgique, et il est passé par Standard de Liège, Roeselare (en prêt), Union Saint-Gilloise en Belgique, avant de joueur pour MVV Maastricht et NEC Nimègue en Hollande. Il a fait partie du groupe des Léopards pour le barrage de la Coupe du monde Qatar 2022 et des premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023. Il avait déjà été présélectionné en 2019.