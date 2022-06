Algérie: JM-Oran-2022 - Une cérémonie d'ouverture exceptionnelle marquera la 19e édition

Oran — Le coup d'envoi de la 19e des Jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet), sera donné officiellement, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, samedi soir au stade du nouveau Complexe olympique d'Oran, baptisé au nom du défunt joueur international Miloud Hadefi, Inauguré jeudi dernier par M. Abdelmadjid Tebboune, ce complexe olympique de haut standing, doté d'installations sportives ultra modernes, illustre la volonté de l'Algérie à accueillir ses hôtes dans les meilleures conditions et à leur offrir un séjour agréable, comme a tenu à le souligner le président de la République à maintes occasions.

La cérémonie d'ouverture, qui s'annonce grandiose et riche en couleurs, sera rehaussée par la présence de plusieurs invités de marque et de grandes personnalités politiques et sportives, à l'instar de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, invité d'honneur, ainsi que des représentants de plusieurs fédérations sportives internationales et du Comité International olympique (CIO).

Pour cette 19ème édition, la cérémonie d'ouverture qui se tiendra à guichets fermés, sera "exceptionnelle pour plusieurs raisons. On fera en sorte qu'elle soit une source de fierté, de joie et d'enthousiasme. Une cérémonie qui va rappeler la profondeur et l'ancrage historique de l'Algérie et des Algériens, en tant qu'entité influente dans la Méditerranée et son apport dans cet espace", a tenu à expliquer Samir Dada, président de la Commission des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19ème édition des JM Oran 2022.

Afin d'assurer sa réussite, ce musicologue a fait appel aux meilleurs, promettant que l'Algérie aura une fête grandiose qui coïncidera avec la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Un programme artistique riche et varié a été conçu pour la circonstance et il contiendra, entre autres, de la musique synchronique et un spectacle pyrotechnique. Ca sera une œuvre artistique complète utilisant les techniques de pointe, ce qui enchantera le large public, a-t-on révélé.

La cérémonie sera animée également par un orchestre symphonique composé d'une centaine de musiciens. Elle comprendra des mouvements artistiques d'ensemble sur une superficie de 9.000 mètres carrés et 500 drones seront utilisés à cette fin, en plus d'un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques.

La présentation artistique comprend 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l'image et de l'éclairage.

Le scénario mettra en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région Ouest du pays et de la ville d'Oran, l'impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau de la Méditerranée

Outre le complexe olympique Miloud Hadefi, de 105 hectares, un village olympique flambant neuf, offrant toutes les commodités de séjour, sera le lieu de vie de tous les participants, athlètes et officiels.

Le Village méditerranéen compte 2.263 chambres pour 4.266 lits, 4 restaurants et 55 bureaux médicaux dédiés aux délégations, ainsi qu'une polyclinique multi-spécialités. Pour assurer les entraînements des athlètes, le Village dispose de trois stades ainsi que cinq salles omnisports, outre les zones de loisirs.

Toutes les conditions de réussite ont été réunies pour la réussite de cette 19è édition des Jeux méditerranéens, la 2è édition accueillie par l'Algérie, après celle organisée en 1975.

Participent à la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, 3.390 athlètes issus de 26 pays, dont 18 européens, 5 africains et 3 asiatiques.