Ile Maurice: Hippisme - Walls Of Dubrovnik répond présent

Le coursier de l'écurie Hurchund, aligné face au gagnant de la Duchesse Royal Wulff et Nourbese, n'a pas tremblé en alignant une sixième victoire d'affilée au Champ de Mars ce samedi 25 juin. Si ses détracteurs arguaient qu'il n'avait jusqu'ici pas rencontré une telle opposition, c'était le sous-estimer.

Au départ, Walls Of Dubrovnik bondit de sa stalle pour se porter en tête sur les barres. Par la suite, Thomas Henry vint prendre la tête de la course et le jockey A. Da Silva n'insista point. Il suivit dans le sillage du meneur et décala habilement sa monture en descente. Thomas Henry n'imprima pas un train sélectif à la course et au 300m Walls Of Dubrovnik était en main. Il prolongea bien son effort pour passer le but en vainqueur devant Royal Wulff qui a refait du terrain bien que la course fût réduite à un sprint. Nourbese a, de son côté, été une déception mais il faut reconnaître à sa décharge que la façon dont la course a été courue n'a pas été à son avantage.

Grace à sa victoire, Walls Of Dubrovnik a démontré qu'il a certainement sa place parmi les meilleurs chevaux de l'île.

L'écurie Narang est décidément celle en forme du moment. Elle a encore gagné hier avec Intothemystic (1re course) et High Key ( 7e course). Le premier nommé, aligné sur 1500m dans la course d'ouverture, prit la position tête et corde au départ. Dans la ligne droite on a cru, à un moment donné, que Stone Circle allait le dominer mais il revint à la charge pour s'imposer sous la monte d'Alvinio Roy.

High Key a, lui, très bien sauté pour suivre dans une très bonne position avant de vaincre très facilement. Il était monté par Jameer Allyhosain. La jument Dunzie (De Oliveira) a, elle, remporté la deuxième course. Giant Cruise, le favori de cette joute, a eu des pépins en course et n'a pu jouer un rôle important à l'arrivée.

La surprise est venue de Swagger Jagger (Bhaugeeruthee) dans la troisième épreuve de la journée. Il a terminé en trombe pour dominer Gimmetherain. Il était offert à Rs 2 500.

On attendait Opague et l'apprenti Ianish Taka dans la quatrième course mais les circonstances n'ont pas été en sa faveur. D'une part, le train de la course ne lui a pas convenu et d'autre part, il n'a pas été en mesure de déboîter à temps. Il fut battu par Promissory (Bheekary).

À l'image d'Opague, le favori de la cinquième course, Kayden's Pride, a également mordu la poussière. Il a été désavantagé par le train et la victoire est allée à Quatro Five Six. La dernière course a été remportée par Jet Stream (J. Da Silva).