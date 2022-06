Congo-Brazzaville: Relance économique - 6 % de taux d'exécution du budget agricole en cinq mois

Le gouvernement de la République a déboursé 8,7 millions de dollars américains en faveur de l'agriculture au cours de la période sous examen. Il s'agit de 6,1 % du montant prévu par les prévisions budgétaires pour l'année en cours. Par ailleurs, cet argent aurait servi essentiellement aux frais de fonctionnement des institutions agricoles.

L'agriculture n'arrive toujours pas à drainer des investissements publics conséquents pour son redémarrage effectif en République démocratique du Congo (RDC). Selon les prévisions budgétaires en rapport aux cinq premiers mois de l'exercice 2022, le budget agricole prévoit un financement de l'ordre de 142,6 millions de dollars américains. Reprenant ces informations dans son contenu, le dernier rapport mensuel des états de suivi budgétaire confirme ainsi un faible taux d'exécution budgétaire au profit d'un secteur qui est, paradoxalement, incontournable dans le cadre des efforts de diversification de l'économie nationale. En outre, les chiffres plantent un triste décor du financement agricole. Au cours des cinq premiers mois de l'année, les prévisions budgétaires du secteur agricole étaient estimées légèrement au dessus des 142 millions de dollars américains. Pourtant, le montant décaissé ne représente que 8,7 millions, soit un taux d'exécution de 6,1 %.

L'analyse du rapport mensuel fait ressortir un deuxième écueil, cette fois du financement de moins d'une dizaine de millions de dollars qui a servi, " en gros ", au fonctionnement des institutions du secteur agricole. Il s'agit d'une enveloppe globale de 681 millions de Francs congolais qui a permis, entre autres, la rémunération des agents et cadres de l'administration agricole. Même si l'argent a bien servi à la paie, on est loin des prévisions pour cette rubrique qui arrêtaient plutôt le montant global de 13,7 milliards de Francs congolais.

Le document ne s'arrête pas qu'à livrer des précisions sur les dépenses agricoles et leur taux d'exécution dérisoire. Plus loin, un paragraphe aborde le point crucial des crédits prévus en faveur du secteur de l'agriculture en RDC. Pour cette année, il est prévu des crédits de l'ordre de 342 millions de dollars américains pour la relance du secteur agricole, qui figure, il faut le souligner, dans le programme d'action du gouvernement Sama. On en est très loin dans la réalité et rien n'indique un revirement de la tendance au cours des prochains mois. A la moitié de l'année, le gouvernement de la République a sorti moins du dixième de ce qui était prévu comme financement du secteur agricole. Pourtant, il était question de plusieurs actions au cours de cette année, dont l'octroi des subventions pour l'acquisition des intrants agricoles, l'installation des grands entrepôts de stockage et séchage, la création des centres de négoce des produits agricoles, le déblocage des fonds prêtables à faible intérêt et la distribution des outils et matériels agricoles.