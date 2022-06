Afrique: JM-Oran-2022 /Badminton - 80 badistes dont huit Algériens en lice à partir de dimanche

Oran — Les épreuves de badminton des 19è Jeux méditerranéens d'Oran débutent dimanche à la salle omnisports de Oued Tlilet, avec en lice 80 joueurs et joueuses dont huit Algériens, représentant de 12 pays.

La compétition qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, mettra aux prises les représentants (dames et messieurs) d'Algérie, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, Slovénie, Macédoine du nord, Egypte, Turquie, Serbie et Croatie.

Les huit badistes algériens (quatre messieurs et quatre dames) ambitionnent de réaliser de bons résultats, notamment dans l'épreuve du double messieurs avec la paire Meddal Youcef Sabri - Maameri Koceila, qui se positionne dans le Top 50 du double au classement mondial.

La direction technique nationale table sur cette paire algérienne pour décrocher une place au podium, alors que pour les autres athlètes algériens, il s'agira notamment d'honorer les couleurs nationales, en réalisant la meilleure prestation possible.

"S'il n'y a pas de blessure et avec un tirage au sort clément, notre duo Meddal Youcef Sabri - Maameri Koceila, est en mesure de réaliser un bon résultat et pourquoi pas une place au podium. Nos autres joueurs sont déterminés à réaliser une belle prestation et se qualifier au 2è et 3è tours", a indiqué le DTN, Mohamed Ait Baaziz à l'APS.

La compétition se limite toutefois aux épreuves du Simple (messieurs), Simple (dames), Double (messieurs) et Double (dames), puisqu'il n'y aura pas le Double mixte, et l'épreuve par équipes.

"Nous avons demandé à participer avec deux paires dans l'épreuve du Double, messieurs et dames, mais les organisateurs ont refusé. Pourtant, il s'agit d'athlètes du pays organisateur", a fait savoir Ait Baaziz.

La formule de compétition est celle des tableaux, à savoir la formule de l'élimination directe sans le passage par la phase de poules.

Les joueurs français, italiens et à un degré moindre les espagnols sont généralement les athlètes les plus aguerris du bassin méditerranéen, "sauf surprise émanant des joueurs grecs, turcs et autres", selon le technicien algérien.

Selon le programme, les deux premières journées de la compétition sont consacrées aux épreuves du Double (messieurs et dames), alors que les épreuves du Simple (messieurs et dames) auront lieu lors des trois dernières journées de la compétition.

Les épreuves du Double débutent la matinée (9h00-10h30) avec les premiers tours, suivis l'après-midi par les matches des quarts de finale (16h00-19h00).

La 2è journée verra le déroulement des demi-finales (Double messieurs et dames) de 9h00 à 10h45, alors que les finales sont programmées de 17h00 à 19h00 suivies de la cérémonie de remise des médailles.

Les épreuves du Simple auront lieu au cours de la 3è journée, avec les éliminatoires et le Tour principal de 9h00 à 16h30. Le lendemain, auront lieu les quarts de finale (9h00-12h00) puis les demi-finale (17h00-18h40).

La 5è et dernière journée de la compétition sera consacrée aux finales entre 10h00 et 11h00, suivies par une cérémonie de remise des médailles.

Le programme des épreuves de badminton des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran prévues du 26 au 30 juin :

- Double (messieurs et dames) :

Dimanche 26 juin :

09h00 - 10h30 : Tours de qualifications matchs Round 16

16h00 - 19h00 : Quarts de finale

Lundi 27 juin :

09h00 - 10h45 : Demi-finales

17h00 - 19h00 : Finales

19h00 : Cérémonie de remise de médailles

- Simple (messieurs et dames) :

Mardi 28 juin :

09h00 - 16h30 : Tours de qualification et tour principal 32éme et tous les matchs Round 16

Mercredi 29 juin :

09h00 - 12h00 : Quarts de finale

17h00 - 18h40 : Demi-finales

Jeudi 30 juin :

10h00 - 11h00 : Finales

12h00 : Cérémonie de remise de médailles.