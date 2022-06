Congo-Brazzaville: Sangha - L'AVDCS enregistre des enfants non déclarés à l'état civil

Le président de l'Association pour la vulgarisation du droit au coeur de la société (AVDCS), André Mpemba Bouetoumoussa, a lancé, le 20 juin à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, la campagne de sensibilisation et d'enregistrement des enfants autochtones et bantous non déclarés à l'état civil.

En présence des autorités départementales, les responsables de l'AVDCS ont débuté leur projet qui consiste à officialiser la citoyenneté de plusieurs enfants dans la Sangha. Selon André Mpemba Bouetoumoussa, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet innovant des sociétés civiles et coalition d'acteurs, un instrument de financement de l'ambassade de France au Congo. Après le département de la Likouala, cette campagne de sensibilisation et d'enregistrement des enfants non déclarés à l'état civil s'installe dans la Sangha.

Plus de 2000 enfants des districts de Sembé, Souanké et Pikounda, dont l'âge varie entre 0 et 17 ans, bénéficieront des actes de naissance, au terme des dix-huit mois de ce projet. Il consiste, en effet, à promouvoir la citoyenneté et la participation des autochtones à la vie publique. " Pour l'heure, nous sommes venus lancer le projet ici à Ouesso, après les élections plusieurs activités seront menées ", a lancé le président de l'AVDCS.

Les membres de cette structure procéderont à la formation des agents sensibilisateurs composés des autochtones et bantous sur les techniques de sensibilisation et de pré-enregistrement ou recensement des enfants. Ils devront aussi vulgariser la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones ainsi que le décret n° 2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d'octroi des actes de naissance à la population autochtone. " Il y aura l'organisation des campagnes de sensibilisation sur les procédures de déclaration des naissances et l'importance de l'état civil ; recensement des enfants autochtones et bantous non déclarés à l'état civil dont l'âge est compris entre 0 et 17 ans. Nous allons, en même temps, transcrire des réquisitions et registres d'acte de naissance puis plastifier des actes avant de les remettre aux bénéficiaires ", a-t-il ajouté.

Notons que l'AVDCS est une association qui a une existence légale et qui milite pour la promotion et la protection des droits humains.