Congo-Brazzaville: Développement urbain - La campagne de sensibilisation et d'information sur le PPAB-ONU-Habitat lancée à Pointe-Noire

La cellule technique du Programme participatif d'amélioration des bidonvilles (PPAB) de Pointe-Noire a animé, le 21 juin dans la salle des mariages de la mairie centrale, une conférence de presse pour fixer l'opinion sur les enjeux de ce programme qui sera mis en place incessamment dans cette ville.

Informer les médias et leurs acteurs, les parties prenantes et les bénéficiaires sur la nouvelle orientation du PPAB, communiquer sur les enjeux et le défis qui sont, entre autres, l'amélioration des conditions et cadre de vie de la population et le renforcement des moyens de subsistance ont été les principaux objectifs de la conférence de presse tenue en présence de Jean-François Kando, député-maire de la ville. Ce dernier s'est réjoui de cette approche communicationnelle qui permet à la population de s'approprier le projet et d'en être la bénéficiaire active .

Ainsi, Jean-Jacques Diella, responsable technique du PPAB, Ludovic Parfait Nziendolo Koulimbena, point focal PPAB, et Hollande Nziendolo, facilitateur en charge de la gestion PPAB, ont tour à tour axé leur communication sur les principes du PPAB et l'intérêt de la mise en œuvre des projets stratégiques, transformateurs et fonds gérés par la communauté de ce programme . " Ce programme qui se mène à l'échelle mondiale depuis douze ans concerne quarante pays ACP et deux cents villes, dont trente pays africains et cent vingt villes africaines. Au Congo, seule la ville de Pointe-Noire a rempli les critères pour y faire partie. Les quartiers pilotes bénéficiaires de l'appui du PPAB sont le quartier kilomètre 4, dans l'arrondissement 1 Emery-Patrice Lumumba, et le quartier Mbota, dans le 4e arrondissement Loandjili ", a dit Jean-Jacques Diella.

De nombreux projets stratégiques et transformateurs prioritaires seront menés au cours de ce programme, ont ajouté les orateurs. Ce sont, entre autres, le projet de ramassage des ordures ménagères au kilomètre 4 et Mbota, le projet de mise en place des forages d'eau potable au kilomètre 4 et Mbota, le projet de construction d'un mur de clôture au CEG Mbota Tchiniambi, le projet de mise en place de la sécurité foncière au kilomètre 4. Il y a aussi d'autres projets tels l'introduction du mécanisme des fonds gérés par la communauté pour fournir un appui aux organisations communautaires de base, organisations non gouvernementales, associations et particuliers, les projets communautaires visant l'amélioration des conditions de vie et favorisant la génération des revenus en termes de moyens de subsistance. Le projet formation des responsables de quartier, le projet voiries urbaines de kilomètre 4, le projet dalots de Mbota, les projets maternités, projet marché kilomètre 4, projet maison commune à Mbota et kilomètre 4 et le projet observateurs urbains seront également exécutés.

Le PPAB, mis en place suite au partenariat tripartite entre le gouvernement du Congo, la mairie de Pointe-Noire et le Programme des Nations unies pour les établissements humains (Onu-Habitat), a vu le jour en 2008 grâce au soutien financier de la Commission européenne et au plaidoyer politique du secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Au cours de cette troisième phase, l'accent est mis sur le développement des compétences, le renforcement institutionnel pour la durabilité du programme et sur la mise en application des solutions adoptées pour l'amélioration des conditions de vie et le renforcement des moyens de subsistance en vue d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable.