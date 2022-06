Congo-Kinshasa: La communauté Hutu du Kivu appelle à la paix dans l'Est du pays

L'ASBL Igisenge, une association qui regroupe les Hutus du Kivu a condamné sans équivoque, dans une déclaration faite le vendredi 24 juin, l'agression de la RDC par le M23, soutenu par le Rwanda. Son président, Ezéchiel Sebuliri Bizimana, dénonce les actes de violence, de haine et de stigmatisation à l'égard d'une quelconque catégorie de la population fondée sur son appartenance tribale.

L'ASBL Igisenge réaffirme que la protection des populations congolaise, y compris les Hutus, relève de la responsabilité de l'Etat congolais et non des Etats tiers.

Ezéchiel Sebuliri condamne les dérapages de certains compatriotes qui n'hésitent pas à verser dans le discours de haine, de stigmatisation, d'incitation à la violence et à la destruction méchante des biens.

" L'ASBL Igisenge condamne sans équivoque l'agression de notre pays par le M23 soutenu par le Rwanda et apporte son soutien indéfectible au Commandant suprême des FARDC et de la police nationale, et demande au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort dans la recherche de la paix et la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire. Et lui rassure de son soutien dans la recherche des solutions susceptibles de ramener la paix dans l'Est de notre pays ", soutient le président de cette Asbl dans sa déclaration.