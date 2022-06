Congo-Brazzaville: Tourisme - Anibal Marquez Munoz annonce plusieurs accords entre le Congo et le Venezuela

L'ambassadeur du Venezuela au Congo, Anibal Marquez Munoz, a été reçu en audience par la ministre du Tourisme et des Loisirs, Destinée Hermella Doukaga, avec laquelle il a échangé sur la finalisation des accords du tourisme lors de la commission mixte entre les deux pays.

" Nous sommes deux pays dont les populations ont des liens de fraternité. Au cours de cette rencontre, nous avons examiné certains aspects déjà amorcés, il y a longtemps. Nous avons envisagé des accords de tourisme entre nos deux pays car le tourisme est un outil qui peut renforcer les liens historiques et ancestraux entre nos deux peuples ", a indiqué le diplomate vénézuélien à Brazzaville.

Très ultérieurement à Caracas, une délégation congolaise y séjournera, dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Congo et le Venezuela. Ainsi donc, l'ambassadeur a annoncé la tenue d'une grande commission mixte, réunissant les experts des deux pays.

" La signature de cet accord est envisagée lors de la commission mixte entre le Congo et le Venezuela. Le lieu de signature est Caracas, la capitale du pays. Lors de cette commission, nous souhaitons aussi qu'on signe d'autres accords de coopération entre la cinémathèque et le mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza. Les institutions de mon pays préparent des accords avec l'université Denis-Sassou-N'Guesso, l'Agence congolaise d'informations et autres ", a expliqué l'ambassadeur Anibal Marquez Munoz.

Le Venezuela est un mélange représentatif des paysages du continent sud-américain : forêt amazonienne, jungle, sommets des Andes, plaines, grand fleuve, cascade, faune très riche, etc... Il offre l'ensemble des paysages de l'Amérique du sud. On y trouve la forêt et la jungle amazoniennes, les montagnes de la Cordillère des Andes, de vastes plaines parcourues de fleuves, une faune, avec notamment 1 300 espèces d'oiseaux, et une flore diversifiée... Le pays est avant tout apprécié des touristes par son littoral sur la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique avec 2 800 kilomètres de côte. Il s'y trouve un écosystème sous-marin qui permet notamment la pratique de la plongée.

Caracas, la capitale du pays, offre de nombreux musées comme le Palacio de las Academias, le Musée d'art contemporain, la Galerie d'art nationale, le Musée des beaux-arts de Caracas ou le Musée d'art colonial.

La ministre Destinée Hermella Doukaga a aussi reçu avec l'artiste Passi, de son vrai nom Passi Balende, un rappeur, chanteur compositeur et producteur franco-congolais. La ministre a expliqué à son hôte l'intérêt dont elle accord à l'image du pays au niveau l'international. Les deux ont parlé du film le Prince.

" Nous avons fait part au ministre de nos intentions de collaboration et faire le tour de la ville de Brazzaville. Mettre la lumière sur le pays et son image, nous en avons parlé avec la ministre. Avec elle, nous avons parlé du film le Prince qui, est une histoire vrai d'un congolais d'en face et retrace un choc de culture. J'ai aussi un projet de réalisé au Congo un film avec des acteurs français ", a expliqué l'artiste.

Signalons que l'artiste Passi Balende est considéré par la presse spécialisée comme l'un des pères fondateurs du rap français.