Congo-Brazzaville: Elections législatives - Louis Gabriel Missatou présente sa vision

L'unique candidat du Club 2002 PUR (Parti pour l'unité et la République) aux élections législatives à Pointe-Noire, notamment dans la première circonscription de l'arrondissement 1, Emery-Patrice Lumumba, Louis Gabriel Missatou, a entamé sa campagne, le 24 juin, par une conférence de presse. Il a présenté sa vision contenue dans un contrat social qu'il entend signer avec les mandants s'il est élu et dans lequel il prend des engagements dont celui de verser 25% de ses émoluments dans un fonds participatif.

La conférence de presse a eu lieu au quartier général du candidat à Mpita. Accompagné de son candidat de son suppléant, Pierre Joachim Ngomakick, Louis Gabriel Missatou, élu local sortant du Club 2002 PUR, a tenu au prime abord à remercier le président de la majorité présidentielle et du Comité central du Parti congolais du travail pour le retrait de leur candidat à Lumumba 1. Il a également remercié Alexis Ndinga, président national du Parti pour la concorde et l'action politique, pour l'élégance et le fairplay politique dont il a fait montre en se retirant aussi de la course à Lumumba 1 afin de le soutenir. "Nous bénéficions du soutien de tous les partis représentatifs de la majorité présidentielle, et le Club 2002 Pur les soutient aussi", a expliqué Louis Gabriel Missatou.

La conférence de presse marquant le lancement de sa campagne a été l'occasion pour lui de présenter sa vision qu'il expose dans un contrat social intitulé " Mon contrat avec Lumumba 1". Ne voulant pas faire de promesses, Louis Gabriel Missatou a opté pour des engagements réciproques et clairs avec la population de sa circonscription.

Dans ce contrat qu'il entend signer avec la population et le respecter s'il est élu, le candidat s'engage à verser 25% de ses émoluments de député dans un fonds partitif, qui sera géré par ceux que la population de sa circonscription aura choisis, pour régler certaines urgences sociales de Lumumba 1 et pour monter et réaliser des projets préalablement définis avec elle ; la représenter dignement et valablement à l'Assemblée nationale ; rendre systématiquement compte après toutes les sessions ; ouvrir une permanence du député qui sera accessible tous les jours pour recevoir les habitants et recueillir leurs avis, souhaits et doléances.

Louis Gabriel Missatou entend aussi défendre les intérêts de la population auprès des ministres responsables des départements de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation et de la formation qualifiante ou auprès des autorités locales et nationales ; peser au sein du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire pour faire de la ville, grâce à la municipalisation accéléré additionnelle que le président Denis Sassou N'Guesso a promise, le Dubaï de la côte occidentale et centrale de l'Afrique. " Je me présente à la députation à Lumumba 1 en me décidant d'avoir une profession de foi que j'ai signée. Je vous mets au défi de me voter et vous verrez avec quelle ardeur nous allons travailler et proposer des lois", a-t-il lancé, promettant de respecter ses engagement en mettant aussi en avant ses valeurs chrétiennes qu'il ne cache pas.

A la question de savoir pourquoi créer un fonds participatif alors qu'étant élu local du club 2002 PUR il a eu à mener des actions en faveur de la population de Lumumba1 (rétablissement de l'électricité, de l'eau et autres), Louis Gabriel Missatou a répondu : "C'est un dispositif qui a réussi dans les pays anglo-saxons et que nous voulons expérimenter à Lumumba 1 pour ne pas toujours paraître comme ceux qui font et qui donnent tout. Nous voulons bâtir avec la population, décider en fonction des besoins les projets à réaliser et que les actions soient participatives".

Après la conférence de presse, Louis Gabriel Missatou, toujours accompagné de Pierre Joachim Ngomakick, a fait un don de kits pour les nouveaux nés du Centre de santé intégré de Mpita. Juriste de formation, porte-parole du Club 2002 PUR et de la majorité présidentielle, il est aussi deuxième secrétaire du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire et directeur général d'une entreprise de transport maritime sur la place portuaire.