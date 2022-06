Algérie: JM - 2022 / Gymnastique - 113 athlètes, dont des champions du monde et olympiques présents à Oran

Oran — Cent-treize athlètes (messieurs et dames), dont quelques champions du monde et olympiques seront engagés aux épreuves de gymnastique prévues les 26 et 27 juin à la salle omnisports du nouveau complexe olympique Miloud-Hadfi pour le compte des Jeux méditerranéens Oran 2022.

Les 113 gymnastes engagés représentent un total de dix-huit nations, et tout porte à croire que la concurrence sera très rude, et à tous les niveaux, car chaque spécialité comporte au moins un grand champion, avec lequel il faudra compter.

Parmi ces sérieux concurrents, le trio turc Ibrahim Colak, Ferhat Arican et Ahmet Onder, qui totalise à lui seuls plusieurs titres européens, mondiaux et olympiques.

En effet, Colak a été champion du monde en 2019 dans la spécialité des anneaux, et il est tenant du tire méditerranéen dans cette spécialité, puisqu'il avait glané l'or lors de la précédente édition, disputée en 2018 à Tarragone (Espagne).

De son côté, Arican a été champion d'Europe 2021 dans la spécialité des barres parallèles, lui qui avait glané le bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, alors qu'?nder a été vice-champion du monde 2019 dans la spécialité de la barre fixe.

Autre gymnaste à suivre pendant ces JM d'Oran, le Grec Elefthérios Petrounias, médaillé d'or aux JO de 2016 dans la spécialité des anneaux, et qui malgré ses 32 ans reste un redoutable concurrent, tout comme le Français d'origine algérienne, Samir Aït Saïd, champion d'Europe en 2013, également dans la spécialité des anneaux.

Ce sont cependant les dames qui seront les premières à faire leur entrée en lice dans ces JM, car leurs épreuves sont programmées dimanche, à partir de 15h00 (heure algérienne). Elles débuteront par les compétitions individuelles, avant de passer aux "par équipes".

Les messieurs, eux, ne feront leur entrée en lice que le lendemain (lundi), suivant le même ordre de compétition que les dames, avec d'abord l'individuel, puis le par équipes.

"Force est de reconnaitre que le niveau de la compétition sera probablement très élevé, en présence d'autant de grands champions, mais nous espérons tout de même atteindre la finale du cheval d'arçons (messieurs), grâce à notre duo Mohamed Youcefi - Hilal Mettidji, ainsi que la finale du concours général (messieurs)" a indiqué à l'APS le Directeur technique national, Rabah Mekachi.

"Sachant que chez les dames, la concurrence sera encore plus rude, nous serons réalistes, en se contentant de viser une participation honorable" a-t-il ajouté.

Chez les messieurs, la sélection algérienne sera engagée dans six spécialités, à savoir : Le sol, le cheval d'arçons, les anneaux, le saut, les barres parallèles, et la barre fixe, alors que les dames ne seront concernées que par quatre spécialités. Il s'agit du saut, du sol, de la poutre, et des barres asymétriques.

Le programme des épreuves de gymnastique (messieurs et dames) des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, prévues du 26 au 29 juin 2022, à la salle du Complexe Olympique.

Dimanche 26 juin 2022:

15h00-17h00 : Compétitions: Concours I et IV Subdivision I (Gymnastique

Artistique filles) Salle de compétition du CO.

19h00-21h00 : Compétitions: Concours I et IV Subdivision II (Gymnastique

Artistique filles) Salle de compétition du CO.

21h00-22h00 : Cérémonie protocolaire: Concours IV (Gymnastique Artistique

filles) Salle de compétition du CO.

Lundi 27 juin 2022:

15h00-17h00 : Compétitions: Concours I et IV Subdivision I (Gymnastique

Artistique garçons) Salle de compétition (CO. -Bir El Djir)

19h00-21h00 : Compétitions: Concours I et IV Subdivision II (Gymnastique

Artistique garçons) Salle de compétition (CO.-Bir El Djir)

21h00-22h00 : Cérémonie protocolaire: Concours IV (Gymnastique Artistique

garçons) Salle de compétition du (CO. - Bir El Djir)

Mardi 28 juin 2022:

10h00-12h00 : Compétition: Concours II (Gymnastique Artistique filles)

Salle de compétition du complexe Olympique

13h00-14h00 : Cérémonie protocolaire (Gym

nastique Artistique filles) Salle

de compétition du complexe Olympique

16h00-18h00 : Compétition: Concours II (Gymnastique Artistique garçons)

Salle de compétition du complexe Olympique

18h00-19h00 : Cérémonie protocolaire (Gymnastique Artistique garçons) Salle

de compétition du complexe Olympique

Mercredi 29 juin 2022:

09h30-10h30 : Compétition: Concours III (Gymnastique Artistique filles)

Salle de compétition du complexe Olympique

* Saut

* Barres Asymétriques

10h30-11h00 : Cérémonie protocolaire des 2 concours (Gymnastique Artistique

filles) Salle de compétition du complexe Olympique

11h00-12h00 : Compétition: Concours III (Gymnastique Artistique filles)

Salle de compétition du complexe Olympique

* Poutre

* Sol

12h00-12h30 : Cérémonie protocolaire des 2 concours (Gymnastique Artistique

filles) Salle de compétition du complexe Olympique

15h00-16h30 : - Sol, - Arçons, - Anneaux (Gymnastique Artistique

garçons) Salle de compétition du complexe Olympique

16h30-17h00 : Cérémonie protocolaire des 3 concours (Gymnastique Artistique

garçons) Salle du complexe Olympique

17h00-19h00 : Compétition: concours III (Gymnastique Artistique garçons)

Salle de compétition du complexe Olympique

* Saut

* Bar

res Parallèles

* Barre Fixe

19h00-19h30 : Cérémonie protocolaire des 3 concours (Gymnastique Artistique

garçons) Salle du complexe Olympique.