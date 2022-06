Afrique: CAN Féminine 2022 / Togo - Woedikou Mafille rêve du " Trophée de meilleure joueuse "

Woedikou Mafille reste concentrée sur l'objectif à atteindre au Maroc. A une semaine du début de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, la joueuse togolaise reste ambitieuse, tout comme toute l'équipe togolaise.

Pour sa première participation à la CAN Féminine, la sélection togolaise est déjà arrivée au Maroc depuis ce samedi 25 juin à l'aube. Logé dans le groupe B, le Togo aura de grands adversaires au premier tour. Il s'agit de la Tunisie, de la Zambie et du Cameroun. Un sérieux challenge, mais les Eperviers dames gardent en tête, leur objectif à atteindre, comme nous le confie, l'attaquante internationale Woedikou Mafille.

" Déjà avec le groupe et le staff, notre premier objectif c'est de passer le premier tour, produire un bon jeu pour attirer l'attention du public sportif togolais... Dans le football maintenant tout est possible. Aucune équipe n'est à négliger. Déjà c'est notre première participation à la CAN, on n'a rien à perdre. On va faire notre jeu, exécuter les consignes que le coach nous donne. Si nous enlevons la peur, on va faire de grandes choses. Avec ce groupe, il y a de fortes chances qu'on fasse de très bonnes choses au Maroc ".

Sur le plan personnel, celle qui sera un des grands arguments offensifs des Eperviers Dames a des ambitions en foulant le sol marocain. La joueuse de FF Yzeure Allier Auvergne (France) veut " au moins dans les trois matchs de poule, avoir un trophée de meilleure joueuse ".