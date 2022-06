Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Afobe attendu à Bruges, Jason Eyenga à Sparta Rotterdam

Le mercato d'été est mouvementé pour les joueurs de souche congolaise, dont beaucoup sont en train de changer de clubs.

L'attaquant international Benik Afobe Tunani, lié à Stoke City et en prêt à Milwall en Championship (D2 anglaise), est pressenti au Club de Bruges en Belgique. Le joueur de 29 ans, formé à Arsenal et passé par Trabzonspor en Turquie après plusieurs saisons en Championship (Huddersfield Town, Reading FC, Bolton Wanderers, Millwall FC, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton Wanderers, AFC Bournemouth en Premier League, Stoke City, Bristol City), devrait déjà se présenter à sa visite médicale chez le club champion de Belgique. Il viendrait renforcer le secteur offensif de Bruges suite au départ de Dost et Ademyan. Il a été appelé en sélection congolaise pour la première fois en 2017.

Autre Congolais de sang, l'attaquant Jason Eyenga Lokilo (23 ans) s'est officiellement engagé avec Sparta Rotterdam (D1 Pays-Bas) pour deux saisons, une en option. Il vient de Gornik Leczna, relégué cette saison en D2 Pologne. Le club polonais a donc été un bon tremplin pour l'ancien ailier international congolais U 17 ans, pour rebondir dans un troisième championnat qu'il va découvrir, l'Eredivise hollandaise. Formé à Anderlecht en Belgique et passé par Crystal Palace, Lorient, Doncaster Rovers en Angleterre, Jason Eyenga Lokilo a disputé 29 matches avec Gornik Leczna, pour trois buts et six passes décisives, toutes compétitions confondues.

Isaac Tshibangu et Kasongo en D2 turque, Angha quitte l'Europe...

Signalons le départ de l'attaquant Issac Tshibangu pour la Turquie. Arrivé à Anderlecht la saison dernière en provenance du Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, il n'a pas pu arracher une place chez les A, ayant évolué avec les U21 des Mauves (13 matches et 2 buts). Il va donc relancer sa jeune carrière et chercher du temps de jeu à Bandirmaspor en D2 Turque où il va retrouver un autre international congolais, le milieu défensif Rémy Mulumba.

Il a signé jusqu'en 2025 dans cette équipe qui a loupé d'accéder en Super Lig (la D1 Turque). Le club continue de nourrir l'ambition pour l'élite du football turc et renforce pour ce faire son ossature. Toujours en D2 turque, l'attaquant international Kasongo Kabongo a quitté Boluspor pour intégrer Sakaryaspor jusqu'en 2024, club évoluant en D2 depuis deux saisons. Il y a cinq ans, Sakaryaspor évoluait en D5

Enfin, l'on note l'arrivée du défenseur central Martin Angha à Al Adalah en D1 Saoudienne, en provenance de Fortuna Sittard en D1 hollandaise où il a joué pendant trois saisons. Il a disputé 33 matches toutes compétitions confondues lors de la saison qui vient de s'achever. A 28 ans, l'ancien joueur de Nuremberg, en Allemagne, et d'Arsenal, en Angleterre, quitte donc l'Europe pour apporter son expérience dans ce club de l'Arabie saoudite.