Congo-Brazzaville: Le métier de sage-femme devenu un fonds de commerce !

L'observation attentive nous pousse à dire que la sage-femme assure la surveillance et le suivi médical de la grossesse. De ce fait, elle assure le travail de l'accouchement en dispensant aussi des soins à la mère et à l'enfant après l'accouchement.

Ce travail d'éveil permanent des sages-femmes fait faire des dépenses à la femme enceinte. De la grossesse à la naissance, une série de produits pharmaceutiques est obligatoire pour un bon suivi de la grossesse. Mais que constatons-nous aujourd'hui chez certaines sages-femmes ? Elles ont fait de leur métier un fonds de commerce.

Pour le constater, il suffit de se rendre à certaines maternités. Cela devient criant. L'éblouissement des femmes enceintes par une prescription médicale avec certains produits non nécessaires est leur premier stratagème pour pouvoir faire sortir de l'argent à la future mère. Parmi ces produits, une bonne partie sera vendue par la sage-femme portée garante à la suivre. On le sait bien, cette sage-femme ne vise que de l'argent : " Ne t'embête pas du tout, j'ai certains de ces produits "; Ces propos sont d'une sage-femme d'un grand centre hospitalier. Et il est strictement interdit à cette dernière de montrer cette ordonnance à un gynécologue expérimenté, de peur que son esprit mercantiliste soit dévoilé au grand jour.

Ensuite vient le deuxième moment, c'est-à-dire celui des ristournes entre les sages-femmes. En groupe de cinq ou de sept, elles établissent un règlement intérieur qui leur est propre, celui de verser à tour de rôle une certaine somme d'argent à l'une d'entre elles chaque jour. Et c'est la joie du groupe au moment où la future maman et ses parents se grattent la tête pour pouvoir répondre à ces exigences médicales calculées.

Certaines vont même plus loin, il faut verser 5000 FCFA à la sage-femme pendant chaque séance d'entretien-surveillance. D'où, elles exigent des rencontres ne dépassant pas une semaine. Alors si la grossesse dure neuf mois, combien feront en termes d'argent neuf mois qui équivalent à trente-six semaines multipliées par 5000 FCFA ? Allez-y comprendre !

Que des querelles entre ces sages-femmes pour avoir plusieurs femmes en grossesse à suivre afin de grossir leur " porte-monnaie ". Et cela déconcentre cette race de sages-femmes car elles n'arrivent plus à bien veiller à la condition sanitaire du fœtus et à la future maman. Seul l'argent est leur premier motif.

Hier, nous avions dénoncé ces mêmes pratiques quand l'accouchement par césarienne devenait un fonds de commerce. Aujourd'hui, nous fustigeons la mauvaise manière de faire de cette race de sages-femmes. Si cette pratique n'est pas arrêtée, elle va se généraliser.

Affaire à suivre !