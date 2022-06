Sénégal: Saint-Louis - Le Théâtre populaire cherche une nouvelle inspiration

À Saint-Louis, le théâtre populaire a toujours été étroitement lié à l'art et à la culture. Les acteurs de la troupe " Bara-Yeggo ", notamment feu Alioune Badara Diagne Golbert, Daouda Guissé, le scénariste, Marie Madeleine Diallo, feu El Hadj Mansour Seck, la regrettée Mame Say Diop, Néné Comé, entre autres, en ont écrit les plus belles pages dans les années 1990.

SAINT-LOUIS - C'est un truisme de dire que Saint-Louis, la ville de Mame Coumba Bang (génie tutélaire des eaux), est une cité d'histoires, de civilisations, de connaissances, du savoir et du savoir-faire. Un terroir où il fait bon vivre, longtemps ancré dans la tradition et ouvert à la modernité dans un confort culturel et artistique, qui s'est manifesté par l'émergence, dans les années 1990, de figures emblématiques du théâtre populaire sénégalais.

À l'image de feu Alioune Badara Diagne " Golbert ", ancien Directeur de la Rts de Saint-Louis, ancien Directeur général de Fm/Téranga, Daouda Guissé, journaliste, scénariste, ancien Directeur de la Rts de Matam, Marie Madeleine Diallo, Journaliste, feu El Hadj Mansour Seck, la regrettée Mame Say Diop, feu Serigne Fall, Ndella Pène, Néné Comé, qui ont marqué d'une empreinte indélébile l'art populaire dans cette partie de l'Axe-Nord intercalée entre le fleuve et l'Océan Atlantique.

Certains de ces comédiens de renom continuent de faire la fierté de cette ville, à travers des prestations théâtrales de haute facture, qui ont tenu en haleine, durant des années, l'ensemble de nos concitoyens.

En cette belle matinée du samedi 18 juin 2022, nous sommes à Cité-Niakh, à la recherche du chemin qui mène au domicile de Marie Madeleine Diallo. Il fait déjà 11h 30 et la chaleur est accablante. Un vent chaud et sec nous oblige à inhaler cette poussière fine suspendue dans l'air pesant. C'est le moment de mettre la main sur un jeune chaudronnier, qui nous toise d'un air dubitatif, avant de répondre à nos questions. Contre toute attente, il accepte de nous conduire chez la grande comédienne.

Nous sommes accueillis chaleureusement par cette brave dame, qui n'a pas du tout changé. L'épouse du défunt Jacob Yacouba Diallo, qui fut un Maître de l'art plastique en Afrique et dans le monde, est restée joviale, humble, généreuse, loyale, entre autres qualités intrinsèques.

Elle commence par nous rappeler cette belle époque de la troupe Bara-Yego avec la série éponyme de cinq épisodes. " Nous étions assiégés, ovationnés, acclamés et cela ne nous empêchait pas de jouer, tous les samedis, des pièces de théâtre à la Rts de Saint-Louis. On nous déroulait partout le tapis rouge. Cette activité nous a donné une grande notoriété dans la vieille cité, au Sénégal et à l'étranger ", a évoqué la comédienne.

Cette troupe, qui était dirigée par Feu Golbert Diagne, a-t-elle précisé, faisait des tournées culturelles en Mauritanie, en Gambie et dans d'autres pays de la sous-région, " sans compter les différentes prestations faites au Théâtre national Daniel Sorano et dans d'autres localités du pays ".

Poursuivant, Marie Madeleine Diallo a avoué avoir été, cependant, traumatisée par la disparition de certains membres très actifs du groupe. " Jusqu'à présent, je n'arrive pas à effacer leurs coordonnées sur mon téléphone portable, j'ai toujours pu conserver leurs numéros, je resterai profondément marquée par ces noms que je ne pourrais jamais conjuguer à l'imparfait, pour la bonne et simple raison qu'ils sont dans mon Adn, nous entretenions au sein de ce groupe, d'excellentes relations dans le cadre du travail ", a confié la comédienne.

LES LEÇONS DE VIE DE " BARA-YEGGO "

Marie Madeleine, qui a obtenu de nombreuses distinctions sous les régimes des présidents Abdou Diouf, Me Abdoulaye Wade, Macky Sall, nous a expliqué les principales raisons pour lesquelles les cinq épisodes de la série " Bara-Yego " avaient pu enregistrer un succès éclatant.

À travers cette pièce enrichissante et pleine de leçons de vie, a-t-elle souligné, " nous avions voulu mettre en exergue le train de vie mondain qu'un polygame avait tendance à mener, sans tenir compte des chartes de la religion ". Le prétendant a voulu épouser à nouveau une deuxième femme qu'il a répudiée à trois reprises. Il y a aussi une scène de " trahison " entre Golbert et son ami intime, El Hadj Mansour Seck, qui s'étaient entendus pour que ce dernier épouse cette femme et s'arrange pour la répudier aussitôt, de sorte que Golbert puisse avoir le prétexte dont il avait besoin pour se rapprocher de son ancienne épouse qu'il aimait profondément. À sa grande surprise, Mansour, un très grand comédien, a trouvé les moyens d'abuser de la confiance de Golbert pour conserver son mariage et tourner le dos définitivement à son meilleur ami.

Une autre scène voudrait que la première épouse de Golbert, Mame Say Diop, soit une femme soumise à la volonté de son mari, en acceptant toutes les critiques négatives, les humiliations, " son mari passait le plus clair de son temps à la rabrouer, la rudoyer ".

Parlant de l'avenir du théâtre à Saint-Louis, Marie Madeleine a insisté sur la nécessité de donner la chance aux jeunes talents. " Je fais allusion à des acteurs comme Djiby Sèye-Ndiol Tocc-Tocc, Tapha Touré, Gnagna Ndiaye, Pape Ousmane Diallo et plusieurs autres jeunes très compétents et performants qui sont en train d'assurer la relève ", a-t-elle fait remarquer.

Elle a également plaidé pour la mise en place d'unités de production audiovisuelle, d'un programme de formation des techniciens dans le domaine de la production de téléfilms, l'aménagement d'espaces d'expressions culturelles. " Depuis 1999, j'ai élaboré un projet de construction d'un grand complexe culturel qui prendra en compte des ateliers de promotion de toutes les spécificités culturelles. Mais faute d'espace et de moyens, ce programme n'est pas encore réalisé ", a regretté Mme Diallo. Elle a informé aussi avoir prévu d'organiser, cette année, la 22ème édition du Fanal de Saint-Louis, qui est un produit d'appel touristique. " Mais, les moyens ne sont pas encore mobilisés ", a-t-elle relevé.

112 ÉPISODES DANS LES TIROIRS DE DAOUDA GUISSÉ

Sur un autre registre, le scénariste Daouda Guissé retrace les péripéties de la troupe Bara-Yeggo qui a enregistré les décès de certains de ses membres. " C'est pourquoi, avant sa mort, Golbert et moi avions décidé d'arrêter pour rebondir et redonner à Saint-Louis son lustre d'antan sur la scène du théâtre ", a évoqué Guissé, ajoutant avoir " jugé nécessaire de changer de fusil d'épaule, parce que la troupe avait tellement reçu de contrecoups dans la production des téléfilms " Bara-Yeggo " ".

Poursuivant, il a regretté que malgré les retentissants succès de leurs différentes pièces, les acteurs n'ont reçu aucune contrepartie financière. " La troupe n'a enregistré aucune retombée de son travail, on dirait qu'on travaillait pour enrichir d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle, après ces douloureuses expériences, nous avions jugé nécessaire de revoir la collaboration avec les chaînes de télévision ", a informé le comédien Daouda Guissé.

D'ailleurs, il a fait savoir que plus de 112 pièces déjà ficelées dorment dans ses tiroirs. " Ces téléfilms ne sont pas encore réalisés, faute de sponsors et/ou de promoteurs. Avant sa mort, Golbert et moi avions décidé de marquer une pause pour voir ce qu'il faut faire ", a renseigné Daouda Guissé. Ainsi, pour relancer la troupe " Bara Yeggo ", les deux amis avaient écrit une pièce intitulée " Midi-keingg, bol-keingg " pour faire la promotion de l'agriculture, plus précisément celle du riz de la vallée. Malgré leurs démarches, ils n'avaient pas eu de soutiens ou de promoteurs et le projet est tombé dans l'eau.

Sans se décourager, Daouda Guissé a essayé de donner un nouveau souffle à la troupe en y intégrant de jeunes artistes autour des figures comme Marie Madeleine Diallo, Golbert, Mame Samba Ba, entre autres acteurs.

MEÏSSA SECK PROMET UNE SÉRIE DE 52 ÉPISODES

Meïssa Seck est un grand animateur de radio, un comédien hors pair, un communicateur qui a joué son rôle dans presque toutes les pièces de " Bara-Yego ". Il travaille actuellement pour démarrer, après la Tabaski, et dans le cadre de ses projets à court terme, une série de 52 épisodes. Il est à la recherche d'un financement modeste de 2 millions de FCfa pour démarrer ses projets. C'est un jeune très ambitieux, qui excelle dans le théâtre, qui ne passe pas inaperçu dans la ville. Parce que tout simplement, il a de qui tenir. C'est le fils de Feu El Hadj Mansour Seck. Pour éviter la monotonie, il n'imite personne.

Son défaut est qu'il aime trop Saint-Louis, sa ville natale. " J'ai été en Italie pendant 30 mois, mais c'est ma mère qui m'a demandé de rentrer au bercail, alors que c'est elle qui m'avait autorisé à partir ", a-t-il raconté. Les thèmes qu'il développe tournent essentiellement autour des faits de société, notamment la jalousie, le maraboutage, la cruauté et autres tares qui gangrènent notre société. Actuellement, il se produit dans Youtube avec son frère Idrissa Seck pour amener ses concitoyens à s'épanouir dans la joie et l'allégresse, à décompresser à la suite d'une journée de dur labeur.

De l'avis de ce jeune philosophe, comédien dynamique et très engagé, " le monde est une scène théâtrale où chacun joue son rôle et disparaît ". Selon lui, la période où l'on faisait fonctionner des troupes théâtrales pour se produire est révolue. " Il m'arrive de détecter le talent de quelqu'un pour avoir envie de lui confier des rôles dans une pièce. C'est un flair, un réflexe artistique. Je peux toujours faire intervenir sur la scène des gens qui n'ont jamais fait du théâtre ", a expliqué M. Seck.

Meïssa ambitionne de mettre en place une station de radio et de télévision, de devenir un entrepreneur agricole qui, en marge de ses activités théâtrales, aura l'occasion de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance en riz dans la vallée.