Congo-Kinshasa: WFAD - La lutte contre les drogues et les conduites addictives comme une priorité de l'action publique

A l'occasion de la Journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite de drogues, le bureau pays de la Fédération mondiale contre la drogue (WFAD-RDC) a rappelé que par sa résolution 42/112 du 7 décembre 1987, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de la célébrer le 26 juin de chaque année, afin d'exprimer " sa détermination à renforcer l'action et la coopération pour atteindre l'objectif d'une société internationale exempte d'abus de drogues ".

La Journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite de drogues pour cette année est célébrée sur le thème " Relever les défis de la drogue dans les crises sanitaires et humanitaires ". Cette célébration mondiale, soutenue chaque année par des particuliers, des communautés et diverses organisations du monde entier, vise à sensibiliser au problème majeur que représentent les drogues illicites pour la société.

Le bureau-pays WFAD-RDC a également indiqué qu'en cette journée, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) s'attaque aux problèmes de drogue transnationaux existants et émergents qui découlent de situations de crise. Pour lui, c'est l'occasion de continuer de plaider en vue de protéger le droit à la santé des plus vulnérables, notamment les enfants et les jeunes, les personnes qui consomment des drogues, celles qui souffrent de troubles liés à la consommation de drogues et celles qui ont besoin d'un accès à des médicaments contrôlés.

" Avec la campagne #CareInCrises, l'ONUDC appelle les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et toutes les parties prenantes à prendre des mesures urgentes pour protéger les personnes, notamment en renforçant la prévention et le traitement de la consommation de drogues et en s'attaquant à l'approvisionnement en drogues illicites ", a souligné WFAD-RDC dans un message signé à cette occasion par son représentant Pays, Dandy Yela-Y'olemba.

Cette campagne met en avant des données tirées du rapport mondial sur les drogues publié chaque année par l'ONUDC et fournit ainsi des faits ainsi que des solutions pratiques au problème mondial actuel de la drogue, afin de parvenir à une vision de la santé pour tous fondée sur la science.

Le partage des résultats de recherche

Pour WFAD-RDC, en effet, la Journée mondiale de lutte contre l'abus de drogue et le trafic illicite est l'occasion de partager des résultats de recherche, des données factuelles et des solutions, afin de continuer à puiser dans un esprit de solidarité partagé. " La campagne invite chacun à faire sa part en se souciant des autres, même en temps de crise ", a insisté ce bureau. Mais, c'est également pour lui l'occasion d'insister sur le fait que la lutte contre les drogues et les conduites addictives doit constituer une priorité de l'action publique, afin de protéger les citoyens congolais, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. " La consommation des drogues et autres substances psychotropes, surtout par les plus jeunes, est devenue une problématique sociétale complexe touchant à la sécurité et la santé mentale des citoyens. D'où la nécessité de mettre en cohérence les actions de tous les acteurs : institutionnels, professionnels et associatifs ", a indiqué WFAD dans son message.

Campagne de sensibilisation sur la lutte contre l'abus de drogues et les substances psychotropes

La Fédération mondiale contre la drogue, a rappelé son bureau de la République démocratique du Congo (RDC), organise chaque deux ans un forum mondial dont le tout dernier, le huitième de la série depuis la création de cette fédération en 2009, vient de se tenir du 13 au 14 juin à Göteborg, en Suède. Celui-ci est un lieu de rencontre pour ses membres ainsi que pour les professionnels, les universitaires, les autorités locales, régionales et nationales et d'autres décideurs du monde entier travaillant pour prévenir l'abus de drogues, augmenter le traitement et promouvoir le rétablissement et la réintégration, les prestations de service. Lors de ces travaux, en effet, des experts du domaine partagent des recherches, des meilleures pratiques et des outils sur la prévention, le traitement et la récupération, le plaidoyer - cette piste spéciale comprend le plaidoyer pour le financement, la prévention, les droits des enfants.

Pour la RDC, le bureau de WFAD compte lancer dans les tout prochains jours, en collaboration avec la société civile nationale et le Programme national de lutte contre les toxicomanies, la campagne de sensibilisation à la lutte contre l'abus de drogues et les substances psychotropes dans les milieux des jeunes. Cette action sera menée avec l'appui du ministère de la Jeunesse, Nouvelle citoyenneté et Cohésion nationale, et l'appui financier de la Coopération suédoise. Elle vise à aider les jeunes congolais à être mieux informés sur les méfaits et les conséquences négatives de la consommation des drogues et autres substances psychotropes à l'instar de la fameuse drogue artisanale " Bombé ", consommée par les jeunes et dont les conséquences à court, moyen et long-terme restent à déterminer ; un poison pour la jeunesse et son avenir.

L'ONUDC va publier, le 27 juin, le rapport mondial sur les drogues pour l'année 2022. " Ce rapport présente une vue d'ensemble des tendances actuelles sur les marchés mondiaux des drogues et inclut les dernières informations sur la consommation, la production et le trafic de drogues. Il analyse l'écart entre les sexes en matière de consommation de drogues et l'impact de la pandémie de covid-19 ", a expliqué WFAD-RDC. Et de noter que ce rapport se penche également sur l'avenir potentiel du marché mondial des opiacés, examine l'impact de la permissivité accrue à l'égard de la légalisation du cannabis, étudie la relation entre les drogues et les conflits, et comprend une section spécifiquement consacrée à l'impact des drogues sur l'environnement.