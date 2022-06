Cote d'Ivoire: Journée Olympique 2022 - Le CIO célèbre le pouvoir du sport pour "rassembler les peuples dans la paix"

"Bouger ensemble pour la paix" (Move for peace). C'est autour ce thème que se tient la Journée olympique 2022. A travers ce thème, le Comité international olympique (CIO) invite les populations à se mettre "Ensemble, pour un monde pacifique". Et à user du pouvoir du sport pour rassembler les peuples dans la paix, un appel à l'action pour que les populations "bougent ensemble, avant et pendant la Journée olympique, en signe de soutien à l'édification d'un monde pacifique".

"Le sport jette toujours des ponts et rassemble les peuples dans la paix et la solidarité. En cette Journée olympique, joignez-vous à nous pour lancer un appel aux personnes du monde entier : donnez une chance à la paix", a lancé le président du CIO, Thomas Bach. Réaffirmant ainsi l'importantissime rôle que le sport pouvait jouer pour "jeter des ponts" dans "notre monde divisé et favoriser la solidarité à l'échelle mondiale".

Ce jeudi 23 juin, date de célébration de la Journée olympique, dans son message, le président Bach a souligné le besoin de paix et de solidarité pour le monde qui fait face à de grands enjeux humanitaires. Notamment les différentes crises dont l'invasion russe de l'Ukraine, la situation en Afghanistan, le conflit dans l'Est de la RD Congo, les attaques terroristes au Mali et au Burkina Faso, sans oublier le nombre sans cesse croissant de personnes déplacées dans le monde.

Ces enjeux humanitaires ont incité le monde à réfléchir et ont réaffirmé le "besoin urgent de solidarité et de paix dans notre monde divisé", a soutenu le président du CIO. Ajoutant que le besoin de solidarité et de paix restait clairement le principe directeur du Mouvement olympique, avant de mettre en avant l'importance symbolique des Jeux Olympiques. "En réunissant le monde entier lors de compétitions pacifiques, les Jeux Olympiques sont un formidable symbole de paix. Notre mission olympique n'est pas une mission politique. Notre mission olympique est une mission humanitaire", a dit Thomas Bach. Déclarant au passage que "Sans solidarité, point de paix", il a poursuivi en ces termes : "En ces temps de divisions et de conflits, les citoyens du monde entier aspirent à une force fédératrice à même de rassembler l'humanité. A cet égard, le Mouvement olympique a beaucoup à offrir avec notre mission d'unir la planète tout entière dans une compétition pacifique."

Le CNO-CIV organise ses festivités le 27 août

Le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CIV), me Georges N'Goan a lu le message du président du CIO. Dans sa déclaration, il a insisté sur les principes fondateurs du Mouvement olympique, à savoir la promotion de la paix par le sport. "Cette Journée olympique, où nous célébrons la création du Mouvement olympique, est ainsi le moment idéal pour nous remémorer cette mission de paix", a confié Me N'Goan entouré pour la circonstance de plusieurs membres du Board du CNO-CIV dont les présidents Mahama Coulibaly (FIBB), Stéphane Ouégnin (FISE), Mme Suzanne Wolber (Fédération de Gymnastique), Honoré Zolobé (Badminton), Germain Karou (FITT), de Mme Nadège Namama Fadiga-Allangba et Mathieu Agui Miezan.

Parce que la Côte d'Ivoire fait partie des 135 Comités nationaux olympiques (CNO) qui ont déjà affiché leur attachement à la Journée olympique en proposant des activités telles que des courses de la Journée olympique, des jeux en extérieur pour les familles, des initiations sportives, des rencontres avec des olympiens et des ateliers consacrés aux valeurs olympiques,... . Et pour la célébration de la toute première Journée olympique de son mandat, Me N'Goan a annoncé des festivités pour le 27 août 2022. "Un jour exceptionnel" avec plusieurs articulations, a-t-il confié.

Célébrée chaque année le 23 juin depuis 1948, la Journée olympique offre à tous un moment pour se rassembler et bouger dans un but précis. Cette année, alors que le monde est toujours en quête de solidarité, le CIO et le Mouvement olympique rappellent le pouvoir qu'a le sport de bâtir un monde meilleur, en rassemblant les populations dans la paix. Les citoyens sont donc invités à bouger ensemble aujourd'hui pour la paix à travers une série d'activités organisées en présentiel et en distanciel au niveau local.