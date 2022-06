Cote d'Ivoire: Compendium des compétences feminies - Partenaires et gouvernants saluent un outil unique en son genre lors de la célébration de son 10e anniversaire

L'unanimité. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire (COCOFCI), créé il y a 10 ans, à l'initiative du Président de la République Alassane Ouattara, a réussi à mettre tout le monde d'accord sur son originalité et son efficacité.

A l'ouverture des festivités marquant les 10 ans de ce programme présidentiel, hier, au Sofitel hôtel ivoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, qui représentait le chef de l'Etat, a déclaré que le COCOFCI est l'un des outils les plus originaux pour combler un vide. " Il s'agit principalement de rassembler en une plateforme des profils de femmes compétentes mettant en relief leurs domaines d'expertise en vue de les rendre visibles pour tout employeur à la recherche de femmes valables pour leurs besoins professionnels ", s'est-elle félicitée. Rendant à cet effet un vibrant

hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, qui a inspiré la mise en place d'un tel dispositif de valorisation des compétences féminines.

En 10 ans, le COCOFCI a fait des émules à l'international. Il a été salué par l'Union africaine qui a demandé à chaque pays africain d'avoir son compendium. L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le système des Nations Unies l'ont adoubé également. " C'est une initiative originale et pragmatique de promotion de la femme qui a été salué au plus haut niveau. Il est important qu'il soit reproduit dans d'autres pays ", a recommandé Philippe Poinsot, le représentant du système des Nations Unies. Quand Mme Thi-Hoang Mai Tran, représentante régionale de l'OIF pour l'Afrique de l'ouest, saluait une initiative innovante qui a été partagée par l'organisation.

Bien avant ces interventions, la coordonatrice du COCOFCI, Euphrasie Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, a expliqué ce qu'est le compendium. Elle a indiqué que le programme est né grâce à la vision du Président Alassane Ouattara. Celle de combler le gap entre les hommes et les femmes. " Son objectif est de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes. Ce, en construisant une base de données et aussi d'identifier les secteurs où les femmes sont en nombre insuffisant ", a-t-elle expliqué, ajoutant qu'aujourd'hui, le COCOFCI, c'est une base de données de plus de 15 000 femmes. Aussi les décideurs et les chefs d'entreprises peuvent consulter la base de données et l'annuaire qui a été faite pour nommer des femmes.

Parlant de l'impact du programme, Yao Euphrasie a indiqué que 90% des femmes inscrites sur la plateforme affirment qu'il aide à réduire les inégalités homme-femme. Et 73,9% soutiennent qu'elles ont été mises en lumière.

Aujourd'hui, le défi du COCOFCI, selon sa coordonnatrice, c'est d'être présent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. D'où le second défi qui est la mobilisation des ressources. Enfin, le programme doit pouvoir faire le partage d'expérience avec les pays demandeurs.

Notons que le thème de ces festivités qui s'étendront sur trois jours est " Valorisation des compétences féminines, quel impact sur la transformation de l'Afrique ? ".

Une conférence inaugurale, des panels et des tables rondes pour des partages d'expérience meubleront cet anniversaire qui se veut grandiose.