Cote d'Ivoire: Programmation budgétaire de 2023-2025 - Le projet de budget de l'Etat s'établit à 11 272,1 milliards de FCFA

Le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) sur la période 2023-2025 définit les orientations budgétaires et économiques sur les trois années à venir. Ce document indispensable pour la bonne tenue des finances publiques a été présenté et expliqué par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo hier, jeudi 23 juin à l'Assemblée nationale, devant les députés membres de la Commission des Affaires économiques et financière, lors du Débat d'orientation budgétaire.

A cet effet, le projet de budget de l'Etat pour l'année 2023 a été annoncé à 11 272,1 milliards de FCFA, soit une hausse de 13,8% par rapport au budget 2022. Selon les prévisions, ce niveau devrait s'accroitre pour atteindre 12 876,7 milliards de FCFA en 2024 et 13 513,3 milliards de FCFA en 2025. Justifiant cette évolution, le ministre Moussa Sanogo s'est voulu rassurant.

" On a une perspective économique qui se porte plutôt bien. Cela veut dire que nous sommes capables de mobiliser des ressources, c'est-à-dire, des ressources d'intérieur, à travers les recettes fiscales ; des ressources auprès du marché de capitaux du pays (banques, marchés financiers, ou encore à travers la qualité de nos relations avec les partenaires extérieurs compte tenu de la confiance qu'ils nous font ", a-t-il salué.

En effet, selon les perspectives économiques et financières 2023-2025, l'activité économique afficherait un taux de croissance annuel d'environ 7,2% sur la période ; l'inflation serait contenue à 1,9% en dessous de la norme communautaire (3%) grâce à l'accroissement de l'offre de produits alimentaires, la poursuite de l'amélioration des circuits de distribution et des voies de desserte agricole pour un meilleur approvisionnement des marchés. Et, le niveau d'endettement devrait rester soutenable avec un taux d'endettement en baisse sur la période passant de 49,4% en 2023 à 46,4% en 2025, " toujours en dessous du seuil communautaire de 70% ".

Présentant la politique budgétaire 2023-2025, le ministre Moussa Sanogo a fait savoir qu'elle sera principalement orientée, en matière de recettes, vers la consolidation de l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures dont les recettes fiscales, recettes non fiscales, ressources de trésorerie emprunts- programmes et emprunts-projets. Ainsi selon le projet de budget de l'Etat 2023, il est attendu des recettes fiscales budgétaires 5 222,4 milliards de FCFA et des recettes non fiscales 108,1 milliards de FCFA.

S'agissant des dépenses programmées sur la période 2023-2025, Moussa Sanogo a indiqué qu'elles sont en cohérence avec les objectifs du Plan national de Développement (PND 2023-2025) qui s'articulent autour des priorités du Gouvernement, en matière d'éducation, de santé, de logements et d'équipements collectifs.

Au titre de l'éducation, les crédits alloués à ce secteur devraient passer de 1 715,8 milliards de FCFA en 2023 à 1 905,5 milliards de FCFA en 2025. La vision du gouvernement pour ces secteurs est d'accroitre l'accès des populations les plus vulnérables à une éducation de qualité.

Concernant la santé, des crédits budgétaires de 602,2 milliards de FCFA sont programmés sur la période 2023-2025 afin d'améliorer l'offre et la qualité des services de santé, le renforcement de la lutte contre les pathologies et la consolidation de la santé maternelle et infano-juvénile.

Au titre des logements et équipements collectifs, les allocations budgétaires devraient être 1 576,6 milliards de FCFA en 2023 et 1 597,5 milliards de FCFA en 2025. Répondant à quelques préoccupations des députés, notamment sur l'impact de la fermeture des frontières avec le Mali et la crise malienne, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat a assuré que " l'impact n'est pas aussi important " comme on le croirait. " Les échanges commerciaux ne sont pas élevés avec le Mali et en plus, les mesures prises par la CEDEAO ne concernent pas les produits alimentaires ", a-t-il indiqué.

Concernant le niveau d'endettement, le ministre a rappelé que la Côte d'Ivoire fait partie de la catégorie des pays à risque d'endettement modéré. Au terme des débats, Moussa Sanogo est revenu sur le principe d'orientation budgétaire institué avec la réforme budgétaire.

Cette orientation consiste à échanger sur la trajectoire budgétaire des trois années à venir en vue de recueillir les préoccupations des parlementaires qui seront prises en compte lors de l'élaboration du budget. " On va regarder le caractère réaliste par rapport à ces évolutions de la capacité de l'Etat à prendre en charge certaines dépenses ", a-t-il déclaré.

Notons que les données économiques et financières qui figurent sur ce document sont provisoires et devraient connaitre quelques évolutions avant l'examen du projet de Budget 2023.