Cote d'Ivoire: Menace de l'épidémie de la variole du singe - Le pays en état d'alerte

L'épidémie de la variole du singe, appelée Monkeypox, est aux portes de la Côte d'Ivoire. En effet, l'épidémie qui s'est signalée au début du mois de mai dans certains pays occidentaux, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, la France, le Canada, les Etats-Unis et le Brésil, a fini par se répandre en Afrique, son foyer traditionnel. Des pays comme le Nigeria, la République Démocratique du Congo, la Centrafrique, le Malawi, la Sierra Léone, le Ghana et le Liberia ont notifié des cas suspects ou des cas confirmés.

C'est justement la présence de cas dans ces deux derniers pays qui inquiètent les autorités ivoiriennes. Car ces deux nations font frontières avec la Côte d'Ivoire. " Il y a un risque d'introduction et de propagation de la maladie en Côte d'Ivoire ", a déclaré hier à l'Institut national d'hygiène publique (INHP), à Treichville, Dr Amani Yao, épidémiologiste et spécialiste des maladies transmissibles entre les animaux et l'homme. Face donc à la situation, le système sanitaire ivoirien est en alerte. " Nous avons renforcé la surveillance épidémiologie à travers l'élaboration et la diffusion de directives. Il y aussi le suivi des alertes et des rumeurs, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières, l'élaboration d'un plan intégré de réponse, la formation du personnel de santé et le briefing des communicants ", a-t-il cité.

La Côte d'Ivoire, a affirmé Dr Amani Yao, à la date du 21 juin 2022, n'a pas notifié de cas positif ni de cas suspect. Parlant de la maladie, il a indiqué que le Monkeypox est une zoonose virale émergente avec des symptômes très similaires à ceux observés dans le passé chez les patients atteints de variole. Bien qu'il soit cliniquement moins grave. Le nom monkeypox provient de la découverte initiale du virus chez des singes. Mais, on peut trouver le virus chez les souris, les ruminants, etc. La maladie se transmet de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme.

La particularité de cette nouvelle flambée, dira-t-il, est que les premiers cas ont été notifiés chez des hommes ayant des rapports avec les hommes et avec une co-infection au VIH.

En phase invasive la maladie se manifeste par des céphalées, des douleurs dorsales, la fièvre et en phase éruptive par l'apparition des boutons sur les extrémités du corps. Notamment le visage, mais peut se propager sur tout le corps. Le traitement est asymptomatique. Toutefois, le vaccin de la variole est efficace à 85% contre la maladie. Dans le cadre de la prévention, il est recommandé à la population d'éviter tout contact avec les animaux susceptibles d'héberger le virus, d'éviter la manipulation des animaux et de bien faire cuire la viande des animaux et surtout de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydro-alcoolique.