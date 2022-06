Afrique: Coopération pour le développement mondial - Xi Jinping annonce un milliard de dollars supplémentaire de la Chine

Lors du dialogue de haut niveau sur le développement mondial (par vidéo conférence) qu'il a présidé de Beijing, en fin de semaine, le président Xi Jinping a invité les 18 pays participants dont le Sénégal, à "ouvrir ensemble une ère nouvelle du développement mondial bénéfique pour tous et basé sur la coopération gagnant-gagnant et la prospérité commune". Il a annoncé à cette occasion que la Chine allouera, en termes de contribution de la Chine à la coopération mondiale pour le développement, un milliard de dollar supplémentaire, en plus des trois milliards de dollars déjà engagés.

Le président chinois Xi Jinping est ainsi décidé, à injecter davantage de ressources à la coopération mondiale pour le développement. Le Chef de la République populaire de Chine n'a pas manqué de souligner l'importance de bâtir un partenariat mondial pour le développement de "haute qualité solidaire, égal, équilibré et inclusif". Rappelant avoir avancé à l'Assemblée générale des Nations-unies, l'Initiative pour le Développement mondial, il indiquéque la Chine est depuis toujours membre de la grande famille des pays en développement. Avant de rassurer que la Chine prendra des mesures concrètes pour continuer de soutenir le programme de développement durable à l'horizon 2030.

" La Chine allouera davantage de ressources pour la coopération mondiale pour le développement. Nous transformerons le Fonds d'aide pour la coopération Sud-Sud en un fonds pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud et y apporterons un milliard de dollars Us supplémentaires en plus des trois milliards de dollars déjà engagés. Nous accroîtrons également nos contributions au Fonds Chine-Onu pour la paix et le développement. Ces efforts apporteront un plus grand soutien à la coopération dans le cadre de l'Initiative pour le Développement mondial" a-t-il confié. C'etait lors de son allocution dans la soirée du vendredi 24 juin dernier, alors qu'il présidait par vidéoconférence, à Beijing, le Dialogue de haut niveau sur le développement mondial. De nombreux présidents africain dont le président Macky Sall, asiatique, européen et des hauts responsables gouvernementaux... y ont pris. Ils ont échangé autour du thème " Bâtir un partenariat mondial pour le développement à l'ère nouvelle en vue de la mise en œuvre conjointe du Programme de développement durable à l'horizon 2030 ". Une manière d'approfondir, de renforcer la coopération internationale pour le développement et l'accélération de la mise en œuvre du Programme 2030, et envisager"ensemble les grandes perspectives du développement et de la coopération et dégagé d'amples consensus importants".

Quant aux responsables des dix huit pays participants, ils ont exprimé leur soutien à l'Initiative pour le Développement mondial et l'Initiative pour la Sécurité mondiale lancées par la Chine. Tout compte fait, ils ont estimé que ces initiatives répondent aux préoccupations et aux besoins des pays en développement, et permettront de consolider le consensus international, de mobiliser les ressources pour le développement et d'accélérer la mise en œuvre du Programme 2030. Avant d'exprimer leurs souhaits d'intensifier la coopération dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre la Covid-19, de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique. Mais aussi, de renforcer la synergie entre l'Initiative pour le Développement mondial et les plans régionaux de développement, et de relever "ensemble" les défis de la pauvreté, des inégalités et du développement.