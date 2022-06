Soudan: Daglo assiste à la signature du document de cessation des hostilités entre Rezeigat et Massalit

Genaina — Les tribus des Massalit et des Rezeigat ont signé Samedi à Genaina, capitale de l'Etat de l'Ouest Darfour, le document sur la cessation des hostilités, en présence des membres du Conseil de Souveraineté de Transition Dr.Al-Hadi Idris et Al-Tahir Hajar, le Wali (gouverneur) de l'Etat de l'Ouest Darfour Khamis Abdalla Abbakar, le Sultan des Massalit, et une délégation de l'administration indigène venant de Khartoum et des personnalités éminentes des deux tribus.

Les deux parties se sont engagées à respecter la cessation des hostilités et à ouvrir un nouveau chapitre de tolérance et de pardon dans les relations entre elles, et de se tenir ensemble contre tout saboteur ou semeur de sédition entre les tribus.

Les deux tribus ont affirmé leur engagement à ne tolérer aucun criminel et à aider les forces régulières à établir la sécurité et la stabilité dans l'État.

Ils ont appelé le gouvernement à imposer le prestige de l'État et à respecter la suprématie de la loi pour protéger les citoyens sans discrimination.