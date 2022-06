Egypte: Le Caire et Manama saluent l'accueil par l'Arabie saoudite d'un sommet entre le CCG, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les USA

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi et le roi Hamad ben Isa Al-Khalifa de Bahreïn, ont salué l'accueil par l'Arabie saoudite du sommet prévu entre les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Irak et des États-Unis.

Le Président Al-Sissi et le roi Hamad ben Isa Al-Khalifa ont tenu ces propos lors de leur entretien qui s'est tenu ce samedi à Charm El-Cheikh.

L'Egypte est fière des liens historiques qui unissent les deux pays et leurs peuples frères, a dit M. Al-Sissi en accueillant le roi de Bahreïn, selon le porte-parole de la Présidence de la République, Bassam Radi.

Le Président Al-Sissi a également affirmé la volonté de l'Égypte de promouvoir la coopération bilatérale avec Bahreïn dans divers domaines, d'intensifier le rythme de la coordination conjointe envers les développements au Moyen-Orient et de renforcer l'unité et l'action arabe conjointe face aux divers défis régionaux et internationaux.

Pour sa part, le roi Hamad ben Issa a salué les relations fraternelles sincères et étroites entre les deux pays, soulignant que sa visite actuelle en Égypte s'inscrivait dans le cadre des relations historiques distinguées ainsi que du destin et de l'avenir communs qui unissent Bahreïn et l'Egypte, gouvernements et peuples.

Cette visite vise à renforcer les liens de coopération bilatérale à tous les niveaux, a ajouté le roi de Bahreïn lors de son entretien avec le Président Al-Sissi.

Le roi de Bahreïn a salué à cet égard le rôle axila et constant de l'Égypte en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que ses efforts appréciés pour promouvoir l'action arabe conjointe à tous les niveaux.

Il s'est également félicité du développement important et qualitatif des relations égypto-bahreïnies dans divers domaines politique, économique, de développement et autres, soulignant le souci commun d'aller de l'avant, vers un approfondissement et un développement de ces relations.

Les deux parties ont examiné la coopération conjointe entre l'Égypte et Bahreïn, en particulier dans les domaines économique et de l'investissement, en profitant de manière optimale de toutes les opportunités disponibles pour la renforcer, a indiqué le porte-parole de la Présidence de la République.

L'entretien a également porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales les plus importantes, et a montré une compréhension mutuelle des moyens de les traiter, a-t-il dit.

Dans ce contexte, ils se sont mis d'accord pour maximiser la coopération et la coordination entre l'Egypte et Bahreïn, ainsi que pour développer l'action arabe conjointe, en vue de protéger la sécurité nationale arabe et de renforcer les capacités arabes.