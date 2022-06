Soudan: Secteur de développement Social du Cabinet fait l'éloge de l'organisation des examens de certificat Soudanais

Khartoum — Le Secteur du Développement social et culturel du Conseil des Ministres a salué le niveau de bonne coordination et des arrangements fait pour l'organisation réussie des examens du certificat des écoles secondaires Soudanaises pour cette année, louant à cet égard les efforts des partenaires de l'éducation, y compris les enseignants, les parents et les forces régulières.

Le secteur a souligné que les examens de certificat Soudanais étaient dominés par un esprit d'intégrité et de transparence, réaffirmant la nécessité du travail continu pour développer le système éducatif dans le pays.

C'était fait lors d'une réunion du secteur et de son comité technique aujourd'hui, dirigée par le Ministre par intérim de l'Éducation, Mahmoud Seralkhtim Al-Houri.

Le secteur a également a passé en revue une proposition sur le cadre régissant le parcours et la gradation des médecins présentée par le Ministère Fédéral de la Santé, où la proposition vise à perfectionner le processus de formation et à relancer les capacités des médecins pour fournir les services de santé aux normes requises pour la qualité des services, ainsi qu'à augmenter la productivité et à atteindre l'efficacité dans l'utilisation des ressources humaines de la santé pour fournir des services sanitaires distingués.