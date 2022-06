Afrique de l'Est: Équateur - ECC organise une collecte de fonds en faveur des FARDC

Dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur, l'Église du Christ au Congo (ECC) a procédé, samedi 25 juin 2022, au lancement d'une collecte de fonds pour assister les FARDC et nos compatriotes de l'Est victimes des conflits armés dans cette partie du pays. C'était au cours d'un culte d'intercession organisé par cette communauté chrétienne en faveur de nos vaillants militaires qui sont au front et les déplacés internes au Nord-Kivu.

Ce culte a connu la participation du gouverneur de la province de l'Équateur Dieudonné Bobo Boloko, des officiers des FARDC et des représentants d'autres confessions religieuses ainsi que de leurs membres.

Dans sa prédication placée sous le thème "Fais nous voir ta Gloire" tiré du livre d' Exode :33:8 le Révérend Faustin Ilanga Onzeli a invité l'assistance à implorer la faveur de Dieu afin qu'Il manifeste sa Gloire dans l'Est du pays aujourd'hui en proie à une guerre injuste qui nous est imposée par les ennemis de la paix et qu'Il assiste aussi nos vaillants militaires sur le champ de bataille et qu'Il console nos compatriotes de l'Est durant ce temps difficile.

Il a, par la même occasion, demandé à tous les habitants de l'Equateur à compatir à ce malheur de nos frères et sœurs de l'Est. Cela, en se mobilisant pour participer chacun d'eux à cette collecte de fonds moyennant 1 dollar américain.

De son côté le gouverneur Dieudonné Bobo Boloko a appelé les fils et filles l' Équateur à se ranger tous comme un seul homme derrière les FARDC et le chef de l'Etat, Felix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême de nos forces armées, pour faire échec au projet de balkanisation concocté par les terroristes du M23 qui pillent nos ressources du sous-sol en complicité avec le Rwanda, leur parrain.