Cote d'Ivoire: Ligue 1 (25e journée) - La LPF programme deux matchs au stade de Yamoussoukro

Le stade de Yamoussoukro va retrouver de l'animation.

Plus de trois semaines après le match inaugural dans cette enceinte entre la sélection ivoirienne et son homologue des Chipolopolo de la Zambie (3-1, éliminatoires de la CAN 2023), le stade s'apprête à vibrer à nouveau.

La Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire (LPF), pour tester ce stade qui abritera des rencontres de la CAN 2023, y a programmé deux oppositions de la 25e journée de la LONACI Ligue 1. "En accord avec l'Office national des sports (ONS), nous avons voulu tester le stade de Yamoussoukro en organisant deux rencontres. Et ce, en prélude de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Nous nous mettons dans les conditions de la CAN puisque cette pelouse va abriter deux matches par journée. Ces deux rencontres prévues ce dimanche 26 juin 2022 seront donc des tests qui permettront de voir comment va réagir la pelouse", a confié le président de la LPF, Salif Bictogo, dans un entretien sur le site de la FIF.

ASEC-SC Gagnoa, un match à enjeux

Ainsi, en première opposition la Société omnisports de l'armée (SOA) sera face au Racing Club d'Abidjan (RCA). Une rencontre certes sans véritable enjeu mais qui ne manquera pas d'intérêt entre deux équipes très joueuses. Avec 34 points au compteur, les Militaires ont assuré leur maintien dans l'élite tout comme les Lions de Yopougon, 31 points. Cette rencontre comptera juste pour le spectacle. Ce qui n'est pas le cas du choc entre l'ASEC Mimosas et le Sporting Club de Gagnoa.

Si les Mimos sont sacrés champions avant la fin du championnat, c'est tout le contraire du Sporting en quête d'une place africaine. Actuel deuxième au classement, la formation de Gagnoa consolidera son statut et se qualifierait ainsi pour la prochaine Coupe de la Confédération. Avec 49 points, le Sporting sera le second représentant ivoirien avec l'ASEC Mimosas en compétitions interclubs 2022-2023 en cas de succès. Les Jaune et Bleu maintiendraient ainsi leurs poursuivants directs, les Pétruciens du FC San Pedro à quatre longueurs à seulement une journée du terme.

Mais l'ASEC qui a concédé sa première défaite de la saison entrevoit les choses de la même façon ? Rien n'est sûr. Ce qui confère à cette opposition ASEC-Sporting tout son intérêt. Surtout que dans le même temps, le FC San Pedro (3e, 45 points) se positionnerait en cas de succès face à SOL FC si d'aventure le SC Gagnoa chutait face à l'ASEC Mimosas.