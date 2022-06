Togo: La première édition, "un succès" pour Dreams Makers

La structure Dreams Makers a rendu effective la première édition du Master Class "À la découverte de soi", ce samedi 25 juin dans la grande salle de conférence d'Agora Senghor.

Une formation qui vise à aider les jeunes à accomplir des rêves une fois que ces derniers aient été détectés. Outre les participants, le lancement officiel de l'événement parrainé par King Mensah a connu la présence des personnalités influentes, partenaires et la presse.

"Nous allons vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment.", c'est par ce propos que le promoteur de Dreams Makers, Roger Amemavoh a introduit la mission et les principaux objectifs définis à travers le master class, "amener la jeunesse à rêver grand, à croire en elle. Accompagner les rêveurs à réaliser leur rêves ; Contribuer à baisser le taux de chômage ; Contribuer à bâtir des entreprises qui traverseront plusieurs générations ; Contribuer à l'émergence de plusieurs jeunes hommes/femmes d'affaires, notamment.

"À Dreams Makers, nous sommes partis du constat que notre système éducatif scolaire nous permet d'apprendre tout sur le monde entier sauf sur nous-mêmes. À un certain moment, les gens font des études avec de multiples diplômes mais ils se retrouvent perdus et la question du chômage persiste. Cependant, très peu se rendent compte qu'il y a d'autres pistes qui peuvent être explorées mais cela requiert de la connaissance de soi. Parce que, quand je me connais, je connais mes qualités et mes potentialités et donc, je peux aisément les mettre à profit.", a indiqué le premier responsable de la structure en abordant les motivations d'un tel projet.

Des discours de partage d'expériences et de conseils se sont succédées. Ainsi, la Juriste, experte en gestion de projets et enseignante à l'Université de Lomé, Kayi Dogbe est revenue sur certains moments de sa vie où elle n'était pas à l'aise avec les orientations scolaires et professionnelles qu'elle avait faites. La Meilleure Femme leader au "Togo Top Impact 2021" dira d'abord qu'elle a dû suspendre ses études supérieures en droit public pour se retrouver à la gestion de projet et ensuite démissionner de deux grands postes pour faire ce dans quoi elle se sentait à l'aise. Elle "affirme une fierté" après avoir "découvert" qui elle était vraiment et ce qu'elle voulait faire.

Pour sa part, l'artiste de la chanson togolaise, et parrain de ce Master Class, King Mensah a indiqué, "D'abord, l'entrepreneuriat, ça fait partie de moi et donc être parrain de cet événement, pour moi, c'est un honneur. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui peut contribuer au développement du pays comme cette formation aux jeunes, mérite d'être accompagné." C'est d'ailleurs l'artiste qui a officiellement lancé cette première édition du Master Class "À la découverte de soi". Rappelons que tout comme sa prédécesseure Kayi Dogbe, le roi de la musique togolaise a passé en revue ses "médiocres" rendements scolaires et sa passion pour la musique tout en encourageant la jeunesse togolaise à "faire sortir le génie qui est en elle"

Environ 300 personnes se sont inscrites pour cette formation de coaching.

"Lorsque j'ai vu l'affiche de ce Master Class, avec l'image certaines personnalités de ce pays, je me suis dite : Tiens , ce n'est pas une formation de plaisanterie. Alors, j'ai mis tous les moyens pour saisir cette opportunité de me découvrir et d'apporter mon talent au développement de mon pays.", a déclaré Joyce Anagbla, étudiante à l'UL et participante.

Les attentes

D'après les propos du promoteur, la formation ne va pas seulement se limiter à la salle d'Agora Senghor, "il y aura un suivi", a-t-il rassuré.

"C'est quelque chose qui va se dérouler sur six semaines. C'est enfaite une école et il se fera par saison. On compte en organiser au moins quatre par saison. Je vous apprends que ce qui compte beaucoup pour nous, c'est l'après Master Class et nous allons vous présenter des résultats tangibles."

Pour ce qui est des attentes, Roger Amemavoh et sa structure attendent à la fin de la formation, "un type de togolais très sûr de lui, qui a confiance en ce qui découvre, qui apprend à s'écouter, qui n'attend pas forcément l'administration et qui se rend compte qu'il a un rôle à jouer dans le développement de sa société... Aussi, verrons-nous des jeunes entrepreneurs qui n'entreprennent plus parce que X a entrepris dans ce domaine mais useront de leur savoir faire qui est ancré en eux".

Le promoteur, tout confiant à partagé avec la presse, un sentiment de satisfaction pour cette première édition du Master Class "À la découverte de soi".

"C'est un succès ! Vous-même vous avez vu qu'on a tenu un public du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs la première fois qu'on organise une affaire de Master Class où plusieurs autorités se sont mobilisés, maires, députés et d'autres personnes influentes sont venues." Cependant, "le plus grand succès pour nous, sera les résultats de l'après Master Class."

Les députés Innocent Kagbara et Gerry Taama, Almok, le Maire James Amaglo, sont entre autres les personnalités publiques ayant honoré de leur présence et de leurs interventions. La première ministre s'est faite représentée.

La formation

Treize modules étaient au menu de ce premier projet de Dreams Makers.

- Module 1 : Les 10 clés de la découverte de soi (King Mensah)

- Module 2 : La gestion du temps (Lionel Djondo)

- Module 3 : Mon avenir (Kayi Dogbe)

- Module 4 : La créativité et l'innovation (Coco Agbozomevi)

- Module 5 : Gestion des ressources (Roger Amemavoh)

- Module 6 : Le personal branding (Océane Codjia)

- Module 7 : L'estime de soi (Luc Agbetoho)

- Module 8 : L'art oratoire (Frédérick Tsatsu)

- Module 9 : L'art de vendre (Bruna Daïde)

- Module 10 : Da-do Noviekou

- Module 11 : L'excellence (Kwami Bonin)

- Module 12 : Tempéraments et harmonie conjugal (Jacques Toko)

- Module 13 : Mental d'un porteur de vision (Elvira Bikoua).

Structure Dreams Makers

Dreams Makers est un melting-pot de sociologue, banquiers, psychologues, artistes, journalistes, animateurs de renom. Ces derniers ont une vision déclinée autour de la gestion de projet, la formation, de conseil, d'accompagnement psychologique et de l'entrepreneuriat débouchant sur le développement du leadership personnel et d'un modèle économique personnel en chaque individu. La mission principale n'est autre qu'aider les rêveurs à accomplir des rêves.