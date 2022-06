Afrique: Sommet du Commonwealth - Le Royaume-Uni veut résoudre l'affaire Chagos au plus vite

Le réchauffement climatique, l'insécurité alimentaire et énergétique et l'inflation mondiale... Autant de danger auxquels font face Maurice et d'autres petits États insulaires. Pravind Jugnauth, qui préside une délégation mauricienne au Sommet du Commonwealth, à Kigali, au Rwanda, depuis vendredi, a eu de nombreuses rencontres bilatérales avec des dirigeants de plusieurs pays, dont le Premier ministre (PM) canadien, Justin Trudeau, et celui de la Grande-Bretagne, Boris Johnson. "Nous avons discuté sur les possibilités de développer notre relation dans le contexte d'un nouvel ordre mondial qui se dessine", est-il écrit sur sa page Facebook.

Le chef du gouvernement a également rencontré les dirigeants du Kenya, de la Tanzanie, de l'Inde, du Pakistan, de l'Australie, du Sri Lanka, du Bangladesh et des Maldives. Le PM a évoqué les possibilités de développer des relations économiques et commerciales avec ses interlocuteurs.

Pravind Jugnauth s'est également entretenu avec le prince Charles, qui a procédé à l'ouverture du Commonwealth Heads of Government (CHOGM) 2022, en l'absence de la reine Elizabeth II, chef du Commonwealth. Ils ont parlé de la pertinence du Commonwealth dans une conjoncture mondiale marquée par la crise sanitaire du Covid-19, les effets de la guerre en Europe et le dérèglement climatique. Ils ont aussi abordé, en particulier, la question de l'état de nos lagons et la préservation des coraux.

"Notre famille du Commonwealth, qui comprend à la fois des nations les plus vulnérables et des nations les plus riches du monde, a la capacité, voire l'obligation, d'être une force pour le bien public mondial", a soutenu le prince de Galles dans son allocution, lors de l'ouverture officielle du CHOGM. "Alors que nous nous remettons de la pandémie qui a dévasté tant de vies ; alors que nous réagissons au changement climatique et à la perte de biodiversité qui menacent notre existence même ; et alors que nous voyons des vies détruites par des forces violentes... de telles amitiés sont plus importantes que jamais."

De son côté, Alan Ganoo, ministre des Affaires étrangères, qui fait partie de la mission, a également rencon- tré plusieurs dignitaires. Tout d'abord, Elizabeth Truss, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement et ministre des Femmes et des égalités. Au cours des discussions, le ministre a souligné les relations durables et amicales entre Maurice et le Royaume-Uni ainsi que les collaborations entre les deux pays dans des domaines allant du commerce aux services financiers. De son côté, la ministre britannique a parlé du soutien étendu et l'expertise du Royaume-Uni dans le développement de l'industrie pharmaceutique et vaccinale ainsi que dans le domaine de la cybersécurité à Maurice. Les Chagos étaient également au menu des discussions. La ministre des Affaires étrangères a assuré que le Royaume-Uni souhaitait résoudre l'af- faire le plus tôt possible.

Des discussions avec Beth Button, Director of Strategic Communications de l'association des universités du Commonwealth a permis au ministre Ganoo de plaider pour que davantage de bourses soient accordées aux États membres du Commonwealth, dont Maurice, dans le but de perfectionner les jeunes et de les doter des connaissances et des compétences éducatives appropriées.

Les travaux du sommet ont pris fin samedi par l'adoption d'une Déclaration commune. Hier, le Premier ministre inaugurait la centrale hydro électrique MushishitoRukarara d'Omnyhydro.