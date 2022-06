Cote d'Ivoire: Sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits exploitants - Le Projet d'Urgence Agricole désormais opérationnel

C'est fait. Le Projet d'Urgence Agricole de Côte d'Ivoire (PUA-CI) est entré dans sa phase opérationnelle. Mis en place pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits exploitants, en veillant à la reconstruction des systèmes de production et à la relance de l'économie agricole, le PUA-CI s'étend sur une période de 36 mois.

Procédant au lancement de ce projet, le jeudi 23 juin 2022 à l'immeuble SCIAM au Plateau, le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Economie et des Finances, Bamba Vassogbo, a assuré de l'appui et de l'accompagnement du ministère à la mise en œuvre réussie du PUA-CI. Ensuite, il a exprimé ses remerciements au Fonds International de Développement Agricole (FIDA), qui dans le cadre de la mobilisation des financements bailleurs pour la mise en œuvre du Programme d'Urgence Agricole (PURGA) a contribué à financer le PUA-CI à hauteur de 12,6 milliards de FCFA sur un coût global de 14 milliards de FCFA.

Quant à Alessandro Marini, directeur pays du FIDA en Côte d'Ivoire, il a précisé qu'à l'issue de mise en œuvre, le PUA-CI touchera 53 600 bénéficiaires directs et 294 800 personnes indirectement dans les zones les plus touchées par l'impact de la pandémie de Covid-19, l'incidence de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le PUA-CI interviendra dans les zones les plus touchées des régions du Nord et Centre (Bagoué, Poro, Tchologo, Hambol and Gbêkê) et la zone de couverture du PROPACOM-Ouest (Tonpki, Kabadougou, Folon, Bafing, Worodougou et Béré).