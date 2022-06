Cote d'Ivoire: Electricité - Le président Mohamed Bazoum impressionné par les installations de la CIPREL

Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum en visite officielle en Côte d'Ivoire, était, hier, sur les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité (CIPREL).

Accompagné du vice-président de la République, Koné Meyliet Tiémoko, du ministre des Mines, de l'Energie et du Pétrole, Coulibaly Sangafowa Mamadou et des premiers responsables de la compagnie, l'hôte de marque de la Côte d'Ivoire a, en effet, fait le tour des installations de production d'électricité avant de livrer ses sentiments. "Je suis impressionné. En 1995, la Côte d'Ivoire était en proie à des difficultés pour la production de l'énergie électrique. Elle avait besoin de schémas pour faire face à cette situation.

La CIPREL était née. Nous avons vu toutes les énergies qui sont produites et combinées en conformité avec les exigences de notre époque d'aujourd'hui. Les performances de la CIPREL indiquent qu'une certaine technologie est maitrisée", a affirmé le président de la République à la fin de sa visite. Selon lui, cette maîtrise a permis l'amélioration de la production au fil des années et augure des perspectives de production encore plus importantes dont la Côte d'Ivoire a besoin pour son développement industriel. "Nous sommes dans une logique d'interconnexion au niveau de la CEDEAO.

L'électricité qui pourrait être produite en Côte d'Ivoire servirait au Niger, au Nigeria et le plus loin possible au sien de notre système ouest-africain d'interconnexion électrique. Voilà pourquoi, il était pertinent que nous visitions la CIPREL ", a-t-il indiqué. Avant de faire le tour des lieux, la CIPREL avait été présentée au chef de l'Etat nigérien par sa directrice générale, Kadidjatou Diallo. En effet, la directrice générale a souligné que c'est un honneur pour la CIPREL de recevoir le président du Niger. Selon elle, la CIPREL, qui a vu ses capacités de production augmentées depuis sa création en 1994, est aujourd'hui la plus puissante centrale électrique de Côte d'Ivoire avec 556 MW de capacité installée.

Pour sa part, le ministre des Mines, de l'Energie et du Pétrole a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire conformément à la vision du premier citoyen ivoirien de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional d'exportation de l'énergie électrique afin de permettre aux populations de la sous-région de bénéficier de l'électricité pour leur bien-être social.