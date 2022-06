Ile Maurice: Phénomènes célestes - Un objet lumineux suscite la curiosité

Ovni ? Phénomène météo ? Ou astéroïde qui frôle la Terre ? E.T qui 'rentre maison' ? En tout cas, un curieux objet a illuminé le ciel, le samedi 18 juin, peu après 19 heures, et en a intrigué plus d'un à travers le monde mais aussi à Maurice.

Ce faisceau lumineux a laissé un halo sur son passage. Des internautes sur la côte ouest qui l'ont vu, pensaient que c'était un phénomène anormal ou une activité illicite. D'aucuns affirmant qu'il s'agissait de quelque 'chose étrange' lancé par Elon Musk. Parmi ceux qui l'on vu, l'océanographe Vassen Kauppaymootoo. Il a immortalisé l'image sur sa page Facebook, pensant qu'il s'agissait d'un astéroïde ayant frôlé la Terre... Nos voisins réunionnais l'ont aussi aperçu au même moment, comme en témoigne une page Facebook qui se pose les mêmes questions. Surtout que des rendez-vous célestes n'étaient pas au programme ce soir-là...

La réponse est finalement venue de l'île soeur. Et Elon Musk n'y est pas étranger, en effet... Il s'agissait simplement du lancement d'une fusée. Un photographe, Jeremixsage, a observé depuis L'ÉtangSalé, le lancement du Falcon 9 du programme SpaceX depuis les États-Unis. Le photographe avoue ne pas avoir réalisé sur le moment qu'il s'agissait d'un lancement sur Antenne Réunion. SpaceX utilisait en fait la fusée Falcon 9 pour lancer, depuis le Nasa Kennedy Space Center, en Floride, 53 satellites d'Internet de Starlink, qui doivent créer un immense réseau de satellites en orbite basse.

La tête dans les étoiles

Pendant ce mois de juin, ce ne sont pas seulement trois ou quatre planètes du système solaire qui se regroupent dans une même région du ciel, mais sept. Au plus fort de leur rapprochement, entre les 22 et 27 juin, elles sont rassemblées dans un angle d'ouverture à 104°. Elles sont visibles si le ciel est clair et/ou s'il n'y a pas de pollution par la lumière artificielle. C'est un événement rare, très rare même, puisque la dernière configuration remonte à 1997 (à 101°) et la prochaine est prévue en 2124 (à 100°).