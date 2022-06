Ile Maurice: Eau contaminée - Questions vitales

L'Eau embouteillée de la marque Vital a été retirée de la vente à la suite d'analyses du Mauritius Standards Bureau, qui l'a trouvée impropre à la consommation. Le ministère de la Santé a alors prélevé d'autres échantillons pour des analyses supplémentaires. Quality Beverages Ltd a aussi envoyé des échantillons à QuantiLab, laboratoire indépendant, pour dissiper tout doute.

Avant d'atterrir sur les étagères des points de vente, l'eau est pompée du sol. La prochaine étape est un traitement à l'ozone. Ce gaz est fabriqué par un générateur et injecté dans l'eau pour neutraliser les corps étrangers comme les bactéries et virus. Par la suite, l'eau traitée passe par des filtres de sable et de carbone pour l'élimination des impuretés solides. Le carbone enlève les couleurs et odeurs présentes dans le liquide.

Le processus se poursuit par une deuxième étape de filtrage à travers un filtre micron, soit un millième de millimètre, puis l'eau est désinfectée par un traitement ultraviolet. Ce n'est qu'après toutes ces étapes que l'eau est mise en bouteille et les dates de production et d'expiration inscrites. La compagnie a plusieurs certifications internationales et rappelle que des audits annuels sont effectués à chaque étape de l'embouteillage à l'acheminement des produits vers les points de vente.

Selon un communiqué de QBL, les autres boissons de la marque ne sont pas concernées. De plus, la compagnie précise que les analyses réalisées en interne n'ont rien relevé d'anormal jusqu'à présent et qu'en cas de doute, le lot concerné n'est pas commercialisé. Les résultats de QuantiLab seront connus la semaine prochaine. Quant à ceux du ministère de la Santé, la compagnie dit lui faire confiance pour qu'ils soient communiqués dans les plus brefs délais. En attendant que la situation retourne à la normale, la production et la commercialisation ont été suspendues et reprendront dès que les résultats confirmeront la conformité des produits.