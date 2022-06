Afrique de l'Est: Le Potentiel - " Paix durable dans l'Est : Félix Tshisekedi : " La voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée "

En réaction à toutes les voix qui s'élèvent au Congo ou ailleurs pour réclamer du président de la République une déclaration de guerre contre le Rwanda de Paul Kagame, la réponse officielle est là, claire et sans appel. Présidant la cinquante neuvième réunion du Conseil des ministres, vendredi 24 juin 2022 par visioconférence, le Président de la République a rappelé au Conseil que le pays fait face à une agression perpétrée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère, avec l'appui irréfutable du Rwanda, rapporte Le Potentiel.

Mais l'option militaire contre le pays de Paul Kagame n'est pas à l'ordre du jour tant que toutes les voix diplomatiques ne sont pas encore épuisées, ajoute le journal.

La République note pour sa part que le Président maintient l'option militaire pour les groupes terroristes :

" Tout en réaffirmant sa ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'Est de notre pays, et sans porter préjudice aux efforts déployés sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité, qu'il félicite de manière très soutenue, le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux des groupes armés réfractaires et des terroristes contre qui, la voie militaire, reste la seule issue ".

Cette situation de rupture de paix aux conséquences humaines, économiques et sociales désastreuses, menace encore une fois, de retarder le décollage tant attendu de notre pays et contraint, non sans mal, le principe d'intégration des peuples tant vanté par notre organisation continentale, " l'Union africaine ", rapporte pour sa part L'Avenir.

Conscient de sa situation géostratégique singulière et de son positionnement au cœur du continent, ajoute le quotidien, notre pays a pour vocation de jouer un rôle moteur dans le développement du continent, conclut le tabloïd.

Par ailleurs, relève l'Agence congolais e de presse, le Président de la République a rappelé avec insistance l'obligation de ne pas sombrer à la tentation de l'ennemi en évitant tout discours, tout acte et toute attitude qui friseraient la haine, la discrimination, la stigmatisation et la xénophobie.

Poser ces actes déplorables céderait le pas à l'ennemi qui a toujours joué à la victimisation, pour en faire un fonds de commerce rentable auprès des instances décisionnelles internationales, commente l'agence.

Commentant cette situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru, Eco News titre : " Sérieux revers du M23 sur le front de Runyoni : blessé, Sultani Makenga se retranche vers l'Ouganda ".

Les rebelles du M23, armés et soutenus par le Rwanda, ont essuyé un sérieux revers ce week-end sur le front de Runyoni, dans la province du Nord-Kivu, révèle le tri hebdomadaire.

Face à la puissance de feu des Forces armées de la RDC, le groupe rebelle a perdu l'un de ses commandants, le colonel autoproclamé Mboneza, et trois autres officiers. Dans la bataille, des sources concordantes rapportent que son principal leader militaire, Sultani Makenga, est sorti avec de graves blessures qui pourraient mettre en danger sa vie, conclut le tabloïd.

Le député national Josué Mufula, élu de la ville de Goma, estime que la situation sécuritaire à Rutshuru est une guerre imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo, pour des intérêts " expansionnistes et économiques ", indique La Prospérité. Il appelle cependant la population congolaise à privilégier la paix, la cohésion nationale et la solidarité dans la région des grands lacs, ajoute le journal.