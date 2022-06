Congo-Kinshasa: Le Secrétaire d'Etat du Vatican bientôt à Kinshasa

Kinshasa — " Pour montrer la grande considération qu'il a pour notre pays, le Saint-Père a décidé d'envoyer Son Eminence le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat de la Cité du Vatican, à Kinshasa pour prier avec nous le dimanche 3 juillet 2022 ", a annoncé Monseigneur Donatien Nshole, Secrétaire général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), lors d'une conférence de presse tenue au Centre Interdiocésain de Kinshasa le samedi 25 juin 2022.

Le 3 juillet est en effet le jour où le Pape François devait célébrer une messe à Kinshasa. Suite au report de sa visite, le Pape François a annoncé qu'il célèbrera une messe avec la communauté congolaise à la basilique Saint-Pierre au Vatican à cette date. "Nous allons amener Kinshasa à Saint-Pierre, et là, nous célébrerons avec tous les Congolais romains, qui sont nombreux", a-t-il déclaré lors d'une audience le 13 juin.

Le même jour, les Évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) avaient publié un message d'encouragement invitant leurs fidèles à la sérénité et à la patience. Ils ont ensuite annoncé la célébration, dans tous les diocèses de la République démocratique du Congo, d'une messe le 3 juillet, afin de prier "pour la paix et la réconciliation dans notre pays et d'invoquer la grâce divine sur la santé du Souverain Pontife".

"En signe de communion avec Sa Sainteté le Pape François qui, le dimanche 3 juillet 2022, présidera l'Eucharistie dans la Basilique Saint-Pierre avec et pour la communauté congolaise, Son Éminence le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque métropolitain de Kinshasa, invite les prêtres, les religieux et religieuses, les jeunes en formation et les fidèles laïcs à participer massivement à l'Eucharistie le dimanche 3 juillet à 9h00 en la paroisse de Saint Alphonse de Matete", lit-on dans un communiqué daté du 25 juin 2022, signé par l'Abbé Edouard Isango, Secrétaire Chancelier.

A la question de savoir si le voyage du Pape en RDC sera annulé et remplacé par la visite du Cardinal Pietro Parolin, "la CENCO rassure les Congolais et Congolaises que cette visite du Premier ministre de l'Etat de la Cité du Vatican à Kinshasa ne remplacera pas celle du Pape François, qui est seulement reportée, et dont on attend de nouvelles dates", rassure Monseigneur Nshole.

En outre, il considère la confirmation du voyage du pape au Canada comme "un signe encourageant", signalant de bons progrès vers le rétablissement du Saint-Père.