Algérie: Ouverture à Alger du 2e Salon de tourisme, d'artisanat et des produits locaux

Alger — Pas moins de 40 micro-entreprises, activant dans les domaines du tourisme et de l'artisanat, prennent part à la 2ème édition du Salon de tourisme, d'artisanat et des produits locaux, inaugurée dimanche au jardin d'essais, à El-Hamma, dans la capitale.

Initié par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) en coordination avec la direction du tourisme de la wilaya d'Alger, le salon a été inauguré par la cheffe de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Tamani Ferchichi, le wali délégué d'Hussein Dey, Youcef Begriche, le directeur du tourisme de la wilaya d'Alger, Mokdad Tabet et le directeur général de l'ANADE, Mohamed-Cherif Bouziane.

Lancé sous le slogan "Avec notre jeunesse nous bâtissons notre pays", l'évènement, inscrit dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance nationale et de la jeunesse ainsi que la journée nationale du tourisme, vise à "asseoir un partenariat efficace et effectif entre les différents acteurs des secteurs du tourisme, de l'artisanat et des produits du terroir, de manière à contribuer au développement économique local", a déclaré à l'APS Mme Ferchichi.

Le Salon constitue également une occasion pour "mettre en avant les avantages qu'offrent l'Anade et l'Angem aux jeunes porteurs de projets dans le cadre des réformes engagées par le ministère délégué chargé des micro-entreprises", a-t-elle soutenu.

Lors d'un point de presse tenu en marge de la cérémonie d'inauguration, M. Bouziane a, de son côté, indiqué que ce salon vise à "informer le public sur le rôle de l'Anade dans la création de micro-entreprises dans divers secteurs".

Il a dans ce sens ajouté que ce salon, qui devra se poursuivre jusqu'au 7 juillet prochain, regroupe des micro-entreprises versées dans le tourisme, les services et l'artisanat et créées dans le cadre des dispositifs de l'Anade et de l'Angem.

Pour sa part, M. Tabet a relevé que ce rendez-vous intervient dans le cadre des efforts visant à relancer le secteur du tourisme et les activités annexes après deux années de pause, imposées par les répercussions du coronavirus.

A ce titre, il a estimé que cette manifestation permet de créer des relations de travail entre les acteurs dans le domaine du tourisme et les entreprises activant dans la production des produits du terroir. Elle vise, ainsi, à valoriser la qualité du produit local et les échanges commerciaux.

Des agences de voyages et de tourisme, des professionnels versés dans les domaines de l'hôtellerie, des artisans, spécialistes dans l'habit traditionnel, la poterie, la céramique et les huiles essentielles participent à cette manifestation.