Afrique du Nord: JM-2022-Oran (Football) Espagne-Algérie 0-1 - Déclarations

Sig — Déclarations recueillies par l'APS, à l'issue du match entre les sélections algérienne et espagnole des moins de 18 ans (U18) 1-0, disputé dimanche au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, à l'occasion de la 1re journée (Gr.A) du tournoi de football des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet) :

Mourad Slatni (sélectionneur/ Algérie) : "Gagner d'entrée est le scénario idéal pour nous à domicile et devant nos supporters. Nous avons évolué en bloc dans le milieu de terrain, nous étions bien organisés. Nous avons marqué un beau but au bon moment face à une équipe d'Espagne réputée pour sa formation au niveau des jeunes. Nous avons bien analysé le jeu des Espagnols lors de ses matchs disputés en mars et avril derniers, chose qui nous a permis aujourd'hui d'être bien armés pour contrecarrer cette sélection. Nous avons abordé ce premier match tout en ayant une hantise à propos du volet physique, mais dieu merci tout s'est bien passé pour nous.

Nous avons joué dans une excellente ambiance, je remercie le public sigois et celui de la région de l'Ouest pour son soutien. Malheureusement, nous avons deux joueurs qui souffrent de petits bobos : Hanfoug et Zaoui, j'espère qu'on va pouvoir les récupérer lors des prochains matchs. Je regrette le fait que nous n'avons pas assez de temps pour bien récupérer, car le deuxième match arrive vite (mardi face au Maroc à Sig, ndlr).

Maintenant, nous devons confirmer face au Maroc, ce sera un derby maghrébin très disputé face à nos voisins, à nous de faire le boulot pour pouvoir valider notre ticket pour les demi-finales".

Pablo Amo (sélectionneur/ Espagne) : "Tout d'abord, je tiens à féliciter l'Algérie pour sa victoire, ils ont réalisé un très bon match. Nous n'avons pas pu revenir dans le score, nous devons apporter des réajustements pour pouvoir se racheter dès le prochain rendez-vous face à la France. C'est vrai que nous avons évolué sous une grosse chaleur, mais il fait aussi chaud à Madrid. Je ne vais pas trouver des excuses pour justifier notre défaite. C'est ça le sport. Nous avons affronté des joueurs algériens combatifs et agressifs, chose qui leur a permis de sortir vainqueurs".

Mehdi Push-Herrantz (milieu de terrain/ Algérie) : "Nous avons réalisé un très gros match contre l'Espagne, qui n'est plus à présenter pour son football. Hamdoullah, nous allons continué à travailler pour essayer de faire de même face au Maroc et à la France. Cela fait un plaisir pour moi d'inscrire le but de la victoire et le premier de la compétition.

Franchement, je suis très content".