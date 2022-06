Algérie: Aïd El-Adha 2022 - Lancement de la campagne de collecte des peaux des moutons sacrifiés

Alger — Le ministère de l'Industrie supervisera le lancement de la campagne de collecte des peaux des moutons sacrifiées durant l'Aïd El-Adha de l'année 2022 afin de les mettre à la disposition des tanneries pour utilisation locale et exportation, indique dimanche un communiqué du ministère.

Dans le cadre des efforts de valorisation de la filière Cuir, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a présidé, dimanche, une rencontre en prévision des préparatifs de cette campagne organisée cette année sous le slogan: "Richesse précieuse et exploitation idoine pour la diversification économique", précise le communiqué.

Ont assisté à cette réunion des acteurs et des intervenants dans cette opération, représentant le secteur de l'industrie et autres secteurs ministériels, les instances concernées, les associations professionnelles et la société civile à travers les wilayas du pays, note le communiqué.

Cette campagne vise à promouvoir les industries nationales du cuir, ancrer la culture de récupération dans la société pour bénéficier au maximum des produits bruts disponibles localement, préserver l'environnement et renforcer la chaîne de valeur de ce domaine notamment entre les producteurs des matières premières et les transformateurs industriels par la création de mécanismes de partenariat permanent et la réduction des importations des matières premières et partant soutenir la production nationale.

A cette occasion, M. Zeghdar a affirmé que la réussite de cette opération s'appuie principalement sur "la contribution de tous les secteurs et les instances concernées tant au niveau central que local, et ce à la faveur des précédentes expériences et des enseignements tirés des campagnes organisées au cours de ces dernières années".

Le ministre a insisté sur "le rôle important des acteurs locaux dans la réussite de cette opération notamment les directeurs de l'industrie et de l'environnement, les services agricoles et les affaires religieuses dans le cadre de comités locaux sous l'autorité de mesdames et messieurs les walis", ajoute le communiqué.

M.Zeghdar a émis des instructions, dans ce cadre, à l'effet de s'assurer du bon déroulement de l'opération à savoir la sensibilisation des citoyens, l'organisation des abattages au niveau des quartiers, la définition des points de collectes des peaux de moutons, la mobilisation des moyens logistiques pour les transporter ainsi que des espaces de stockage dans les entreprises économiques publics et la coordination avec les entreprises d'hygiène.

A la fin, le ministre a insisté sur la nécessité de faire réussir cette opération nationale, mettant en avant son importance pour l'économie algérienne.

D'autres questions d'ordres technique et logistique ont été examinées avec les directeurs locaux de l'industrie lors de cette réunion, rappelle-t-on.

Pour le ministère, associer le citoyen "est essentiel" en vue de collecter une bonne quantité de peaux de moutons, estimant qu'il "est le noyau de cette opération".

"La réussite de cette opération dépend principalement de la sensibilisation des citoyens au rôle important qu'ils puissent jouer en termes de promotion de l'économie du pays et de protection de l'environnement", poursuit le ministère.

A cet effet, des campagnes de sensibilisation seront lancées au niveau local visant à mettre en exergue l'importance de cette opération d'intérêt public.

Le ministère a rappelé également la collecte, depuis 2018, de près de 1 million de peaux et la récupération de 500 tonnes de laine.