Cote d'Ivoire: Yéo Adama Benoit, DG de l'IDT - " Le déploiement de la TNT est quasiment à son terme"

La Société ivoirienne de télédiffusion (Idt) a célébré le vendredi 24 juin 2022, la fête des mères et pères sur les bords de la lagune d'un complexe hôtelier de Songon-Abidjan. Ce, en présence de Yéo Adama, directeur général, qui a annoncé que le déploiement de la Télévision numérique terrestre(Tnt) est quasiment à son terme.

Yéo Adama Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, se saisissant de la fête des mères et pères qu'il a offerte à tous ses agents, leur a fait état de la situation de la Tnt.

Le déploiement de la Tnt est quasiment à son terme

" Je voudrais, d'ailleurs, ici et maintenant me réjouir de la bonne trajectoire que prend le déploiement de la Tnt qui est quasiment à son terme. Et vous remercier pour cotre participation effective à sa réalisation en dépit de vos charges, contraintes et obligations familiales. Je vous encourage donc, à bien maintenir le cap en conciliant, avec toujours autant d'abnégation et la même énergie, vie professionnelle et vie de famille ", a expliqué le Dg de l'Idt qui a profité pour leur rappeler que par leur dévouement à la tâche, leur passion pour le travail bien fait, ils contribuent chaque jour, chacun à son niveau, à la réalisation des objectifs qui ont été fixés à l'Idt par l'État de Côte d'Ivoire.

Yéo Adama a présenté les projets à court terme qui sont "HupVsat", "Backup de la tête de réseau Tnt", "la couverture des zones blanches", "l'extension du Mux2 pour en faire un Mux gratuit", "la réhabilitation du réseau Fm" et "le dividende numérique". En ce qui concerne les projets à moyen terme, ce sont "l'Ott", "les services à valeurs ajustées" et "la valorisation des bâtiments". Il s'est dit heureux que l'Idt, jeune entreprise ait obtenu le 3è Prix de la performance économique et financière des entreprises non commerciales en 2021, après 4 ans d'existence. Yéo a dit aux agents qu'il est résolument engagé à leur assurer la promotion professionnelle.

Soutien à la fête

Pocka Honoré, conseiller technique du Président du conseil d'administration de l'Idt, Venance Konan au nom de celui-ci, a souligné que l'idée de célébrer conjointement les mères et les pères est géniale. Et il a soutenu qu'en tant que père, il trouve qu'une frustration longtemps étouffée en lui est vaincue.

Kouadio Konan, responsable des centres émetteurs Nord-Est et porte-parole des agents s'est réjoui de cette célébration et a traduit sa gratitude au directeur général.

Ce sont des matchs de football, de basket-ball, hand-ball, du fitness et autres jeux de dames qui ont meublé cette journée.

Au terme de la fête, des cadeaux ont été distribués à tous les agents par le Dg lui-même.

Mamadou Ouattara