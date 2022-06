Congo-Kinshasa: Après trois ans d'absence, Vodacom Best Of the best signe son grand retour!

" Vodacom Congo a le réel plaisir de vous convier à passer un moment riche et en émotion à l'occasion du lancement de l'émission VODACOM Best of The Best Classe 2022 Génération V ". C'est une belle surprise signée Vodacom Congo, de quoi satisfaire des milliers des congolais, amoureux de ce jeu concours. L'annonce a été faite vendredi 24 Juin 2022, au lancement officiel du show télévisé et concours de découvertes de talents de la musique Vodacom best of the Class 2022. En même temps, il était question de présenter au public les candidats retenus suite à la phase des auditions digitales impliquant toutes les provinces de la RDC afin de compétir durant le show.

En effet, ce programme culturel de Vodacom Congo produit par l'agence Pygma Communication, se positionnant comme une véritable fabrique de futures stars, vise à promouvoir la culture congolaise à travers la musique en faisant émerger depuis Vodacom Superstars en 2010, de vrais talents artistiques des quatre coins de la RDC qui arrivent à conquérir les cœurs des Congolais, des Africains et du monde entier.

Cette année, le show-événement s'inscrit dans le cadre de la marque génération V, qui traduit d'une jeunesse connectée et validée Génération V c'est aussi la nouvelle génération musicale actuelle avec les jeunes tendances qui font bouger le monde comme innocent BALUME, Gaz MAWETE, Fiston MBUYI et les autres issus de cette émission de Realty Show, qui succède à plusieurs générations ayant marqué la musique congolaise à l'instar de Papa WEMBA, Grand KALLE LWAMBO MAKIADI, KOFFI OLOMIDE, WERRA SON, JB MPIANA, etc.

Durant deux mois, les jeunes talents et ambassadeurs de différentes provinces de la RDC réunis à Kinshasa pour cette téléréalité devront démontrer au public l'étendue de leurs talents originels, sur fond d'une mécanique de votes qui accorde 60% des parts à un jury d'expert et 406 au public.

Cette édition enregistre un partenariat inédit avec la maison de production SONY MUSIC Afrique, qui va accompagner le winner du show pour la production d'un album. Par ailleurs, outre le contrat de production avec SONY MUSIC et la cagnotte de 20 000 $ que le gagnant du show va bénéficier, tous les 12 candidats retenus pour la compétition, gagnant(e) ou éliminés au cours de l'émission auront chacun l'opportunité de pouvoir enregistrer une chanson dans l'Album des 12 prévus comme output du concours.

D'emblée, il sied de souligner que, dans le même chapitre, l'édition 2022 de Vodacom Best of the Best coïncide avec les 20 ans de Vodacom Congo en RDC qui traduisent 20 ans d'innovations technologiques pour ouvrir le Congo profond au monde. 20 ans de rêves réalisés et 20 ans de partenariat avec les communautés congolaises pour le progrès.