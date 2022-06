Congo-Kinshasa: MEDD - Travaux préparatoires de la Cop 27

La RDC, en partenariat avec la République d'Egypte, va abriter du 03 au 05 octobre prochain, les travaux préparatoires de la 27ème Conférence des Parties signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27.

C'est dans ce cadre que la Vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba Masudi, a appelé à l'implication des ministres, de la Société civile, des Scientifiques ainsi que des gouverneurs des provinces forestières, pour la réussite de ce grand événement devant permettre à la RDC de s'attirer les projecteurs du monde, en tant que pays solution face aux effets néfastes du réchauffement climatique.

La 27ème Conférence des Parties signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, c'est du 07 au 18 Novembre à Charm El-Cheikh, en République Arabe Egypte. Six ans après Marrakech au Maroc lors de la Cop22 de 2016 et à la COP 26 à Glasgow 2021, la RDC avait exprimé son ambition d'abriter les travaux préparatoires de la COP 27, Pré-Cop 27 et cela, avec le soutien de plusieurs Etats du Bassin du Congo, de l'Afrique et des pays développés. Avec ses forêts qui séquestrent plus de 24,5 Gigatonnes de CO2 par jour, sa biodiversité, son eau douce, soit 67% des eaux totales du Bassin du Congo, ses minerais stratégiques, le pays de Patrice Emery Lumumba comme pays solution, devrait récupérer son leadership climatique et environnemental dans le bassin du Congo, l'Afrique et le monde.

Pour y arriver, il fallait l'implication de tous. C'est justement pour cette fin et particulièrement dans le cadre des préparatifs de la cop27, Eve Bazaïba a reçu différentes couches de la société, notamment les Scientifiques, les ministres, les gouverneurs des provinces forestières et la Société Civile environnementale. Pour la patronne de l'environnement congolais, la RDC pays solution signifie trois choses: d'abord, le pays est conscient des enjeux du climat autour de ses ressources naturelles. Ensuite, le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles et enfin, la RDC réclame une compensation équitable pour les services écosystémiques rendus au monde par ses forêts, ses tourbières et ses autres ressources naturelles.

Gouverneurs, vice-gouverneurs et autres représentants de quelques provinces ont échangé avec le vice-premier ministre en charge de l'environnement sur les problèmes inhérents au secteur forestier de leurs entités respectives, la gouvernance forestière, le crédit carbone, les questions liées aux taxes et redevances.

Les Scientifiques n'étaient pas en reste. A l'occasion de cette Précop27, ils proposeront des options pratiques, politiques et scientifiques innovantes en vue de renforcer la protection et la sauvegarde des écosystèmes congolais, tout en encourageant la mise en place d'une stratégie de collaboration entre les scientifiques et les décideurs politiques, en vue d'une meilleure prise en compte des recommandations scientifiques dans la lutte contre le changement climatique dans le bassin du Congo.

Aussi, le type de collaboration envisageable entre la science et la politique du climat afin de promouvoir dans le bassin du Congo, des solutions de développement socioéconomiques intégrant la protection des forêts, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la desserte en énergie électrique. La VPM à l'environnement a insisté sur le marché carbone et les potentiels de la RDC pour traduire cette séquestration de carbone en pièces sonnantes et trébuchantes en faveur du peuple congolais.

L'organisation de la PréCop27 par RDC devra davantage placer le pays au centre des enjeux climatiques de la planète, en sa qualité de pays solution à la crise climatique et tirer le maximum des dividendes y afférents en termes de compensations.