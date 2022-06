Cote d'Ivoire: Mme Hadidja Bazoum salue l'engagement social de Mme Dominique Ouattara

Mme Hadidja Bazoum, Première Dame du Niger, sous le charme de Mme Dominique Ouattara, Première Dame de la Côte d'Ivoire. Accompagnant son époux dans le cadre de la visite d'Etat que ce dernier effectue en terre ivoirienne, Mme Bazoum a été reçue, hier, à son cabinet par la Première Dame de Côte d'Ivoire. L'occasion, pour elle, de traduire toute son admiration à celle qu'elle considère comme sa " grande sœur ". " Ma délégation et moi-même sommes venues nous inspirer des bonnes pratiques et prendre des conseils de votre part. Nous souhaitons nous familiariser avec votre fondation notamment sur ses activités, son dispositif de gouvernance et organisationnel. Nous souhaitons également vous présenter la fondation Noor afin de recueillir vos conseils", a-t-elle affirmé à son hôte. Mme Bazoum n'a pas manqué ainsi de vanter les mérites de la fondation Children of Africa dirigée par la First Lady ivoirienne. Une fondation qui, dira-t-elle, a bâti sa notoriété sur sa détermination à combattre le travail des enfants, à promouvoir l'autonomisation économique de la femme, à accroitre l'accès des femmes à la santé à travers la construction de l'hôpital de Bingerville. " Cette belle réussite mérite d'être partagée. Je la félicite ainsi que l'équipe de la fondation pour le travail excellent qui est abattu. C'est un modèle pour nous. Nous avons beaucoup appris ", a déclaré Mme Bazoum à la fin de la rencontre.

Parlant de la fondation Noor qu'elle préside au Niger, elle a expliqué qu'elle (la fondation) regroupe un pool d'experts et de personnes ressources bien orientés sur les questions de développement et convaincus de la dynamique de changement positif au Niger. A l'en croire, les principaux défis, qui se posent à sa fondation, concernent l'éducation, la santé, la nutrition, l'environnement, le genre, la paix, l'humanitaire et la mobilisation des ressources.

En retour, Mme Ouattara a dit être disposée à partager l'expérience de Children of Africa avec " sa sœur ". Déjà, la rencontre de ce jour, selon elle, a été une occasion d'expliquer ce que la fondation fait. "Nous avons beaucoup parlé de l'hôpital Mère-Enfant, du FAFCI (Fonds d'appui aux femmes de Côte d 'Ivoire), de l'école d'excellence et de la façon dont nous travaillons ", a souligné Mme Ouattara. Notons que Mme Bazoum a en profité pour inviter la Première Dame ivoirienne à Niamey, en novembre 2022, en marge du sommet des chefs d'Etat sur l'industrialisation de l'Afrique.