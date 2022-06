Cote d'Ivoire: Lutte contre le terrorisme - Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum pour la mutualisation de leurs efforts

Un moment convivial pour renforcer l'axe Yamoussoukro-Niamey. Dans la soirée du jeudi 23 juin dernier, le président de la République du Niger Mohamed Bazoum était à l'honneur au Palais de la Présidence de la République, du Plateau au cours d'un dîner organisé par son hôte ivoirien, Alassane Ouattara. Celui-ci a d'abord salué l'excellence des relations historiques d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et le Niger.

Ensuite, il a réitéré la ferme détermination à œuvrer, de concert avec son homologue nigérien, à leur raffermissement et à leur diversification, pour les hisser au niveau des aspirations légitimes de leurs deux peuples. " Les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui nous unissent commandent qu'ensemble, nous mettions un point d'honneur à rendre plus dynamique et plus fructueuse cette coopération mutuellement bénéfique pour nos peuples respectifs.

C'est un engagement qui devrait pouvoir se traduire par des initiatives innovantes permettant d'accroître le niveau de nos échanges qui demeure, pour l'heure, bien en deçà de la qualité de nos relations et des énormes potentialités dont regorgent nos deux pays ", a souligné Alassane Ouattara. Poursuivant, le président de la République de Côte d'Ivoire s'est réjoui de la signature, un peu plus tôt dans l'après-midi, de 5 accords de coopération entre leurs deux pays dans les domaines de la politique, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, de l'enseignement technique et la formation professionnelle et des ressources animales.

" La réalisation de cet engagement n'est possible que si la paix et la stabilité règnent à l'intérieur et aux frontières de chacun de nos Etats " a ajouté Alassane Ouattara, tout en exprimant la compassion du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire au Président Bazoum suite aux différentes attaques terroristes perpétrées sur le territoire nigérien. Il a également manifesté la solidarité des Ivoiriens au peuple et au gouvernement nigériens dans la lutte inlassable, sous le leadership du Président Bazoum, contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans la sous-région.

" S'agissant particulièrement du terrorisme, il nous faut renforcer davantage notre coopération dans la lutte contre ce fléau et mutualiser nos efforts et nos moyens ", a conclu Alassane Ouattara, en renouvelant son engagement et sa totale détermination ainsi que celle du gouvernement ivoirien à œuvrer, de concert avec le Président Bazoum, à la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Niger, pour le bénéfice de leurs peuples respectifs.

De son côté, le président nigérien a remercié le chef de l'Etat ivoirien pour l'accueil, avant de réaffirmer sa volonté d'œuvrer au renforcement de la coopération entre ivoiro-nigérienne et aussi d'unir leurs forces pour faire face au terrorisme.