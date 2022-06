Cote d'Ivoire: Forum Afrique 2022 CIAN - Adama Coulibaly à la conquête des investisseurs à Paris

Lors du Forum Afrique 2022 organisé le jeudi 23 juin 2022 par le Conseil français des investisseurs en Afrique et le journal français L'Opinion, au Novotel Paris quai de Grenelle, le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde (Cca), Adama Coulibaly, a présenté les performances de sa structure aux participants.

Il a ainsi évoqué l'organisation de la filière coton et anacarde en Côte d'Ivoire, les potentialités et les opportunités d'investissement, ainsi que la contribution l'anacarde à la sécurité alimentaire. La filière anacarde, a-t-il indiqué, est un secteur majeur de l'économie agricole et une source de revenus substantiels pour les populations rurales du nord, de l'est et du centre du pays, avec plus d'un million quatre cent hectares de superficies.

Adama Coulibaly a révélé les vertus et les qualités écologiques de l'anacarde qui fait environ 20% des recettes d'exportation agricoles de la Côte d'Ivoire. " L'anacarde reste un arbre écologique introduit en Côte d'Ivoire pour reboiser les zones de savane. Nous nous battons pour avoir le crédit carbone. L'anacarde est une plante écologique qui mérite d'être récompensée par rapport à sa captation de carbone " a-t-il déclaré.

Parlant des opportunités d'investissement dans l'anacarde, le DG du Conseil du coton et de l'anacarde a fait état de la disponibilité de la matière première ( en quantité et en qualité), de la disponibilité de la main d'œuvre, du Code des investissements favorable à l'initiative privée sur toute la chaîne de production, de la fiscalité favorable aux produits transformés localement, de la disponibilité d'infrastructures de base (électricité, eau, route, gaz etc.), de l'ouverture du Centre d'Innovations et de Technologies de l'Anacarde; de la valorisation des sous-produits de la transformation de l'anacarde : coques, baume de cajou etc.

Abordant de façon spécifique la filière coton, Adama Coulibaly a fait état de 131 515 producteurs de coton en 2021-2022 pour 475 654 ha semés et 539 623 tonnes de coton graine en 2021-2022. La filière coton est, selon lui, un secteur stratégique du fait de sa contribution significative au développement des régions centre et nord du pays. Il a noté que 95% de la fibre est exportée principalement vers l'Asie mais aussi vers l'Europe, pour une filière qui est le 4ème produit agricole d'exportation pour la Côte d'Ivoire.

Les échanges avec les participants ont été fructueux. Au vu de l'intérêt manifesté, Adama Coulibaly a invité ses interlocuteurs à venir en Côte d'Ivoire, un pays de grandes opportunités d'affaires et d'investissements.