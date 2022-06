Cote d'Ivoire: Danané - Des projets majeurs pour changer le visage de la municipalité

Des projets novateurs pour changer le visage de la commune de Danané. C'est ce qu'on retient de la deuxième session ordinaire du conseil municipal qui s'est tenu récemment. Au nombre de ces projets, on note la construction du futur centre commercial moderne de Danané. Dénommé la Dananéene, ce centre commercial qui va coûter plus d'un milliard va redorer le visage de la cité des ronces.

Il sera construit en système Bot par un opérateur privé et livré d'ici à un an après la phase de lancement. Le premier magistrat Dr Ouattara Lacina s'est dit fier de ce projet. " Ce centre commercial est un projet phare. Après l'incendie du marché de Danané, il faut sortir de l'anarchie, il faut sortir des matériaux précaires. Il faut construire un marché qui respecte les normes de sécurité et de viabilité. Danané étant à la lisière de deux pays, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour intéresser les opérateurs économiques d'un certain rang, mais également ceux de Danané, mais aussi du Liberia et de la Guinée ", a-t-il indiqué.

Le deuxième grand point débattu à ce conseil a été le déguerpissement du cimetière municipal. Selon le maire et au vu du plan cadastral, le cimetière municipal fait 17 ha. Mais, après l'inventaire, il ne reste que 11 ha. 6 ha morcelés sur lesquels des habitations sont déjà construites. Pour éviter que les populations continuent à squatter le cimetière, la mairie a décidé de déguerpir les occupants de ce lieu de repos pour les morts. Et ce, après consultation avec les populations concernées notamment les autorités coutumières et les communautés et les guides religieux.

Pour ce qui est droits des retraités, le maire a expliqué pourquoi le paiement était bloqué. Pour ce qui est du budget triennal plusieurs projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, des reprofilage, de l'embellissement de la ville, de l'assainissement ont été adoptés pour les 3 prochaines années.